新华社北京11月10日电（记者袁帅、温馨）外交部发言人汪文斌10日在回答记者有关提问时表示，希望七国集团成员国切实与中方在相互尊重、平等互利基础上推动双边关系健康发展。

当日例行记者会上，有记者问：8日，七国集团外长会发表声明，强调坦诚接触并直接向中国表达关切的重要性。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，七国集团外长会提出与中国建立建设性、稳定的关系，不阻碍中国经济进步和发展。希望七国集团成员国将上述表态真正落到实处，切实与中方在相互尊重、平等互利基础上推动双边关系健康发展。

“我们坚决拒绝七国集团关于中方扭曲全球经济、进行经济胁迫的无理指责。”汪文斌说，将全球1万多家实体和个人列入制裁清单，运用国家力量全面打压特定企业，将经贸问题政治化、武器化，冲击国际产供链稳定的，恰恰是七国集团成员国。七国集团应当反躬自省。

汪文斌还指出：“我们坚决反对七国集团损害中国主权、干涉中国内政的错误行径。”

他表示，菲律宾提起的南海仲裁案实质是领土主权和海洋划界问题，不属于《联合国海洋法公约》调整的范围。有关裁决是非法的、无效的，没有任何拘束力。七国集团拿南海仲裁案说事，挑动对立、对抗，同地区国家维护地区和平稳定的意愿背道而驰。

他说，维护台海和平稳定的关键在于坚持一个中国原则。当前对台海和平的最大威胁来自民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场以及外部势力对其的纵容支持。七国集团国家既然都承诺坚持一个中国政策，就应当言而有信，不折不扣把一个中国的承诺落到实处。

“涉疆、涉藏、涉港问题都是中国内部事务，不容外界干涉。”汪文斌说，各国民主、人权状况到底如何，各国人民最有发言权，世界人民的眼睛也是雪亮的。“我们敦促七国集团遵守联合国宪章宗旨和原则以及国际关系基本准则，管好自己的事情，停止以任何借口和名义干涉别国内政。”

(责编：袁勃、曹昆)