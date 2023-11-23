新华社北京11月22日电 题：凝聚国际促和共识 推动实现持久和平——国际社会高度评价习近平主席在金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会上发表的重要讲话

新华社记者

11月21日晚，国家主席习近平出席金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会并发表题为《推动停火止战 实现持久和平安全》的重要讲话。多国人士认为，习近平主席的重要讲话展现了中方积极劝和促谈、推动停火止战的客观公正立场和大国责任担当，推动金砖国家和国际社会凝聚共识、形成合力，使巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决，共促地区持久和平安全。

秉持公正立场 展现大国担当

习近平主席在讲话中指出，加沙地区的冲突已持续一个多月，造成大量平民伤亡和人道主义灾难，并出现扩大外溢趋势，中方深表关切。当务之急，一是冲突各方要立即停火止战，停止一切针对平民的暴力和袭击，释放被扣押平民，避免更为严重的生灵涂炭。二是要保障人道主义救援通道安全畅通，向加沙民众提供更多人道主义援助，停止强制迁移、断水断电断油等针对加沙民众的集体惩罚。三是国际社会要拿出实际举措，防止冲突扩大、影响整个中东地区稳定。

沙特国际问题专家艾哈迈德·易卜拉欣说：“习近平主席的讲话再次表明中国在巴以问题上站在和平一边，站在公道一边，站在国际法一边，始终坚持劝和促谈，呼吁各方尽快停火止战。”他表示，中国在巴以问题上的公正立场得到国际社会高度认可，展现了负责任的大国担当。

俄罗斯国际事务委员会专家苏波宁娜说，习近平主席提出停火止战主张，对解决巴以冲突具有重要推动作用。这场冲突对任何人都没有好处。

巴勒斯坦政治分析人士阿斯马特·曼苏尔说：“在当前巴以冲突的形势下，习近平主席的讲话向世界传递出劝和促谈、推动停火止战的重要信号。”他表示，日前，阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团访华，就推动当前巴以冲突降温、保护平民、公正解决巴勒斯坦问题进行深入沟通协调，体现了对中国的高度信任。习近平主席的讲话向各方表明，中方将在解决当下巴以冲突、促进中东和平过程中发挥重要作用。

在推动实现巴以和平方面，中方始终是行动派。本轮巴以冲突爆发以来，中国一直同有关各方开展密集沟通，为停火止战奔走，为和平疾呼，为缓解加沙人道主义局势作出切实努力。习近平主席在讲话中表示，中国将根据加沙人民需要，继续提供物资援助。南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心研究员伊曼纽尔·马坦博说：“这些帮助对加沙人民十分宝贵。”

推动“大金砖合作” 凝聚国际和平力量

习近平主席强调，当前形势下，金砖国家就巴以问题发出正义之声、和平之声，非常及时、非常必要。金砖合作机制是新兴市场国家和发展中国家加强团结合作、维护共同利益的重要平台。今天，我们就巴以问题协调立场、采取行动，为扩员后的“大金砖合作”开了个好头。

艾哈迈德·易卜拉欣说：“正如习近平主席所指出的，金砖国家就巴以问题发出正义之声、和平之声，非常及时、非常必要。相信金砖国家此举将有力推动国际社会团结一致、凝聚共识，合力促进巴勒斯坦问题得到全面、公正、持久解决。”他表示，金砖合作机制已经证明，该机制能推动各方为共同应对挑战寻找解决方案。

埃及阿拉伯政治和战略研究中心副主席穆赫塔尔·戈巴什说，习近平主席提出停火止战、向加沙民众提供更多人道主义援助、落实“两国方案”，这一立场是公正的。金砖国家内部达成相关共识，将对国际和地区问题的解决产生重要影响。

阿根廷拉普拉塔国立大学中国研究中心研究员塞巴斯蒂安·舒尔茨表示，金砖合作机制为寻求解决影响国际秩序的大部分冲突和问题提供了新兴国家和发展中国家的视角。金砖国家一直强调通过对话解决争端，作为金砖扩员后的首场领导人会晤，本次会晤就巴以问题协调立场、采取行动具有重要意义。

苏波宁娜说，习近平主席提出“大金砖合作”具有重要意义，希望金砖合作机制在实践中为结束巴以冲突作出更大贡献。

为地区和全球持久安全作出中国贡献

习近平主席指出，巴以局势发展到今天，根本原因是巴勒斯坦人民的建国权、生存权、回归权长期遭到漠视。我多次强调，解决巴以冲突循环往复的根本出路是落实“两国方案”，恢复巴勒斯坦民族合法权利，建立独立的巴勒斯坦国。不公正解决巴勒斯坦问题，中东就没有持久的和平稳定。

土耳其安卡拉大学亚太研究中心主任梅尔特汗·丁达尔说：“不公正解决巴勒斯坦问题，中东就没有持久的和平稳定，习近平主席在讲话中强调的这一点非常重要。”他表示，中方在巴以问题上的立场和方案不仅有利于制止冲突，更有助于从长远角度解决矛盾分歧，实现地区持久和平稳定。

约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德表示，中国在中东事务中一贯采取客观立场，支持巴勒斯坦人民的权利。习近平主席再次重申的落实“两国方案”，恢复巴勒斯坦民族合法权利，建立独立的巴勒斯坦国等方案客观可行。中国在巴以冲突中始终聚焦公正公平的政治解决方法，发挥了重要作用。艾哈迈德说：“中国作为负责任的大国，在解决地区冲突以及影响人类未来与世界和平的各种问题上采取了理性、客观的立场，为国际政治增添了道义价值。”

长期以来，中国为维护中东地区和平与稳定发挥了建设性作用。今年3月，在中国斡旋下，沙特与伊朗实现和解，并于4月恢复外交关系。

伊朗伊斯兰共和国通讯社资深编辑穆罕默德·礼萨·马纳菲说：“在中国帮助下，伊朗和沙特恢复外交关系，这有利于中东地区的和平与稳定。习近平主席提出的全球安全倡议，与世界人民追求和平的呼声一致，具有深远意义。”

中东和平安全关乎地区国家利益，也关乎全球稳定。针对当前全球和地区安全问题，中方主张国际社会应当坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持构建均衡、有效、可持续的国际安全架构，坚持走对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。

巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯说：“在劝和促谈、推动停火止战的进程中，习近平主席提出的全球安全倡议必须得到高度重视和充分落实。共同安全理念和安全不可分割原则，阐明了人类是不可分割的安全共同体，一国安全不应以损害他国安全为代价，这对于解决巴以冲突、恢复中东和平具有重要意义。”

塞巴斯蒂安·舒尔茨认为，全球安全倡议是构建新型国际关系不可或缺的方案，旨在实现真正的多边主义和互利合作。“习近平主席的讲话再次表明，中国是寻求地区和平、解决巴以冲突的积极倡导者和行动者，中国将为消除国际冲突根源、实现地区长治久安不断作出重要贡献。”（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：常天童、刘学、杨天沐）

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