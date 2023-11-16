人民网深圳11月15日电 （吴三叶、赵昭、陈思、常沙、冯雨欣、瓦利德、马蒂奥）第25届中国国际高新技术成果交易会（以下简称“高交会”）15日在深圳开幕。本届高交会以“激发创新活力，提升发展质量”为主题。今年有超过105个国家和地区团组、4925家企业参会参展，展会总面积达到50万平方米，成为史上规模最大、参与国家和地区最多的一届高交会。

第25届中国国际高新技术成果交易会15日在深圳开幕。人民网记者 鲁扬摄

本届高交会为期五天，在福田区的深圳会展中心和宝安区的深圳国际会展中心分别设立展区。记者在福田展区看到，来自俄罗斯、澳大利亚、韩国、德国、法国等国家的一批跨国公司、行业领军企业、上市公司和独角兽、准独角兽企业齐聚新一代信息技术展（IT展），集中展示相关行业的最新成果、发展趋势及最新应用。

第25届中国国际高新技术成果交易会15日在深圳开幕，图为展区一角。人民网记者 鲁扬摄

经过25年的发展，高交会已成为世界各国企业分享中国机遇的重要平台。德国巴伐利亚州工商会自1999年首届高交会举办以来，几乎每年都组织德国企业前来参展。该机构国际事务部主任阿明·司格特（Armin Siegert）表示，深圳高交会为德国企业搭建了进入中国市场的平台。未来希望更多德国中小型科创企业通过此平台与中国企业交流合作。

日本茨城县筑波市和深圳市是友好城市，也是高交会的老朋友。自2014年起，筑波市曾连续6年携企业参加高交会。今年的高交会，有两家企业携带世界先进的创新产品前来参展。筑波市经济部产业振兴课产业创出支援部门负责人甲斐梦帆表示，深圳是一个创新的城市，初创企业和“专精特新”企业在这里可以快速成长，希望通过高交会，让更多日本企业打开中国市场，开展技术和商务合作。

第25届中国国际高新技术成果交易会15日在深圳开幕，图为匈牙利企业展台。人民网记者 鲁扬摄

“中国国际高新技术成果交易会于我们而言十分重要，因为高交会为波兰企业提供了展示科技类相关产品和服务的机会。”波兰投资贸易局驻华办事处业务发展经理莫尼表示，希望波兰企业可以通过此次交易会，找到中国合作伙伴，同时加深对于中国市场的认识。

来自意大利的环境企业代表文马蒂（Mattia del Vecchio）对此次高交会充满期待：“我们希望能够与中国企业合作，共同推动技术创新和环境保护的发展，为中国市场提供可持续性更强的解决方案，并在这个过程中实现双赢。”

此外，记者在走访中发现，高交会也展示了中国在技术创新和高端制造方面的进步。韩国信息通讯技术产业协会常务副会长李汉范（音）表示，目前，中国在信息通讯技术开发及产品制造方面已经处于世界领先水平，中国的很多产品以高品质赢得了韩国年青一代的青睐。此次参展的一些韩国中小企业希望为中国手机、汽车等相关制造商提供零部件，将来应用这些零部件的产品也可以销售到韩国，通过进出口贸易往来，中韩企业共享发展机遇，共同为两国人民提供更好的产品和服务。

第二十五届中国国际高新技术成果交易会15日在深圳开幕，图为韩国企业展台。人民网记者 鲁扬摄

作为高交会的举办地，25年间，深圳已成长为中国创新创业和高端智造的前沿阵地。伊朗展馆代表团团长马吉德·纳贾菲亚尼（Majid najafiani）今年已是第六次参加高交会。过去，他曾经通过参展找到中国的合作伙伴并成功签约。今年，他带领10家伊朗企业来华参展，其中大部分是第一次参加高交会。“我们来这里，可以了解到科技创新的最新发展趋势和最新技术。这里有最全的产业链，从科研院校、技术创新企业、材料及零部件生产商，到终端产品制造商，甚至还有政府机构。所以我们来到这里，不是为了一次性买卖产品，而是想找到长期的合作伙伴。”

第25届中国国际高新技术成果交易会15日在深圳开幕，图为展商现场演示精密加工工具。人民网记者 鲁扬摄

素有制造业日本第一美誉的日本爱知县，今年首次组团参加高交会。爱知县经济产业局启动推进课负责人林直孝表示，深圳的创业环境非常好，在全球来说都是非常有名的，这离不开政府提供大量的政策、资金等支持。另外很重要的一点是，深圳的创业环境是“允许失败的”，给了创业者“重新再来”的勇气。

据悉，本届高交会将持续到19日。展会期间将举办132场论坛、签约等科技交流及“双招双引”各类活动，预计发布新成果超过680项，交易额有望取得新突破。

第25届中国国际高新技术成果交易会15日在深圳开幕，图为深圳光明区展台。人民网记者 鲁扬摄

人类是相互依存的命运共同体，世界是休戚与共的发展共同体。高交会已成为一扇具象窗口，映射着中国持续深化高水平对外开放的有力举措、持续推动高质量发展的最新成果、致力于推动全球科技创新协作的满满诚意。不断拓宽的国际“朋友圈”，将让高交会在促进国际科技交流合作、推动世界各国实现可持续发展目标方面发挥更大作用。

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