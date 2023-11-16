本报记者 杨 一 时元皓 李志伟 陈一鸣

美国旧金山亚洲艺术博物馆近期举办中国瓷器展览。图为当地时间11月13日，参观者在欣赏艺术品。

本报记者 张博岚摄

当地时间11月13日，由亚太经合组织可持续能源中心和美中绿色能源促进会共同主办的“绿色创新与可持续发展论坛”在旧金山举行，与会嘉宾就清洁能源、绿色发展、共同应对气候变化等议题交流研讨。

本报北美中心分社 伊芙莉·妮可·梅菲尔德摄

在位于美国加州兰卡斯特市的比亚迪大巴工厂里，工作人员正在检查设备。

郜梦日摄

当地时间9月29日，中国民族舞剧《花木兰》在美国首都华盛顿的肯尼迪表演艺术中心上演。

新华社记者 刘 杰摄

11月6日，加州创新合作论坛在第六届中国国际进口博览会期间举行。图为中美嘉宾在论坛上交流。

王善华摄

近年来，中美两国在经贸、清洁能源和人文等领域开展的务实合作，显示出两国经济、社会联系之密切和民心所向。中美加强各领域合作，符合两国利益，也将造福世界。

推动更多商品和服务贸易

近期，北美地区知名连锁超市西夫韦新增了“亚洲货架”，货架上有不少来自中国的食品和调味品。“以前，在美国当地超市能买到的中国食品种类不多，现在有了‘亚洲货架’，购买中国商品方便多了。”在美国旧金山居住的赵女士告诉本报记者。

在刚刚落幕的第六届中国国际进口博览会上，借助跨国企业美宝集团搭建的平台，西夫韦正式进驻天猫国际。未来，将有更多来自中国和美国的商品进入对方市场，为两国民众提供更多的消费选择。

葡萄酒、巴旦木、蔓越莓酱、奶酪……日前，在美国政府首次在进博会设立的国家级展馆——美国食品和农业馆内，这些来自美国的农产品吸引了众多目光。今年进博会，美国参展企业数量和规模达到了历史新高，包括农业、汽车、科技、制药和医疗保健等领域的200多家企业参展。美国加州馆连续6年与中国展商和消费者见面。“这是很棒的信号！我们珍视与中国的伙伴关系。”美国大豆出口协会首席执行官吉姆·萨特表示。

中美两国是全球前两大经济体，经济总量超过世界1/3、人口总数占世界近1/4、双边贸易额约占世界1/5。美国旧金山湾区委员会经济研究所高级主管肖恩·伦道夫对本报记者表示：“进博会是巩固双边经贸往来的有效平台。除货物贸易外，美中在科技、医疗、金融、汽车、能源等领域的合作都将借助进博会得到深化。”

在湾区委员会的支持和推动下，中美两国企业深化合作，拓展业务领域和市场。2020年第三届进博会期间，美宝集团与湾区委员会达成战略合作协议，积极搭建国际服务与贸易共享平台，为外资企业制定在华发展路径，助推高质量产品及服务进入中国，同时也为中国企业提供信息、资源、交流和对接，规划“出海”之路，提供跨境一般贸易、跨境电商等专业服务。“搭建平台的初衷是希望帮助美国企业了解如何更有效地进入中国市场，也希望有更多中国企业和产品进入美国市场。”美宝集团董事局主席徐鹏对本报记者说。

2022年，中美贸易额达到近7600亿美元，创历史新高。“美国企业对继续开拓中国市场充满期待，美中两国经济不能‘脱钩’，加强合作有益于两国人民。”美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示。

促进两国合作和当地发展

兰卡斯特地处加州南部，植被稀少、沙丘裸露。2013年，比亚迪在兰卡斯特建立电动大巴工厂，并于次年实现新车下线。比亚迪的到来让这座小城变得生机勃勃。工厂在当地雇用了近1000名员工，除少数工程师来自中国外，其余员工全部在当地聘用。装配工巴塞洛缪·泰勒对自己的工作很满意，“我在比亚迪看到了一个关怀备至的大家庭”。

据统计，比亚迪生产使用的零部件约75%采购于美国供应商，通过设施、设备等投资，比亚迪为其上下游企业发展带来机遇。2020年，比亚迪在加州的兰乔多明格兹开设了叉车中心并在全美建立服务中心网络，进一步丰富了产品和服务的多样性。

凭借新能源电池、电机、电控技术等专利，比亚迪电动大巴不断助力当地城市公共交通运输领域脱碳进程。马萨诸塞州南部小城法尔茅斯最近刚刚接收3辆比亚迪电动大巴，用于当地轮船管理局的接驳服务。当地轮船管理局总经理罗伯特·戴维斯表示，这些大巴的投入使用是当地向更清洁的交通方式过渡的重要一步。在北卡罗来纳州的伯灵顿市，比亚迪电动大巴被用于城市通勤，当地公交系统运营商表示，未来公交系统将使用更多比亚迪零排放的电动大巴，为子孙后代留下更好的生态环境。

除了电动大巴外，比亚迪的电动卡车和储能产品近年来也逐渐在美国市场站稳脚跟。近日，比亚迪汽车与美国从事汽车服务的考克斯汽车签订服务协议，为不断增长的比亚迪卡车客户提供全天候道路救援及技术服务。考克斯汽车相关负责人凯文·克拉克表示，与比亚迪合作将有利于共同推动美国车队行业向电动汽车转型，共同打造可持续的卡车车队。

近日，一群学习中文的当地学生参观了位于美国俄亥俄州代顿地区莫瑞恩市的福耀美国汽车玻璃生产基地。参观后，他们纷纷留言称赞这里的工作环境以及美中文化的交融。一名学生表示，期待未来能在中国公司工作，更深入地了解中国文化。

据统计，福耀美国汽车玻璃生产基地生产的汽车玻璃占全美市场30%的份额，在当地直接创造了近2000个工作岗位，整条供应链上贡献了6000个岗位。目前，该公司在代顿的新工厂建设已经开始，预计2024年第三季度所有设备将安装完毕，正式投入生产。莫瑞恩城市经理麦克·戴维斯说：“这将为莫瑞恩市和附近地区的劳动力提供极好的就业机会。”

走在生产基地内，车间整洁有序，高度信息化与自动化的生产线一字排开，机器人在快速有效运作，装卸车来回穿梭。生产基地注重绿色环保，厂房屋顶加装太阳能板，玻璃粉也被压缩成饼进行废物利用。

中国驻纽约总领事黄屏表示，中美经济结构高度互补、利益紧密交融，两国经贸合作挡不住、切不断。福耀玻璃美国公司在美的发展表明，“中国制造”和“美国制造”可以互相促进，相得益彰，为两国合作和当地发展作出更多贡献。

搭建一座沟通理解的桥梁

“金天使奖”颁奖典礼如期举行、中国电影在美国各地展映、电影节高峰论坛嘉宾云集……进入11月，第十九届中美电影节和中美电视节（以下简称“中美电影节”）一系列活动精彩纷呈：一部部优秀的中国影视佳作接连上映，一场场中美人文交流活动也吸引了众多关注。

中美电影节始于2005年，经过近20年的发展，已成为备受关注的两国影视交流活动。本届中美电影节共举办了30多场线下展映，100多家中美影视企业参与影视推介会和云市场，1000多名中美影视人现场参与活动。此外，本届中美电影节还专门设立了“创投单元”，致力于发掘具有创作潜力的中美电影人才，支持两国电影产业中具有国际性、艺术性、思想性的优秀项目。中美电影节主席苏彦韬表示，今年的活动将以更加包容开放的胸怀，推进中美影视文化产业交流与合作，搭建一座沟通理解的桥梁。

“活动越做越大，越办越好。”洛杉矶县县政委员凯瑟琳·巴格这样评价中美电影节近年来的发展。洛杉矶县是美国著名的影视产业中心好莱坞的所在地，长期支持中美电影节活动的举办。今年的11月也再次被洛杉矶县政府命名为“中美电影节和中美电视节月”。巴格表示，通过邀请来自不同背景的演员和创作者，中美电影节突出了媒体和艺术多样性的力量和美，用对艺术的共同追求，筑起不同语言和文化间的桥梁。

“这个活动体现了创造力和文化多样性，证明了电影是将人们聚集在一起的力量。”派拉蒙影业国际影院发行总裁马克·维安表示，中美电影节在促进两国电影界合作方面发挥了重要作用，推动了电影人才、思想和经验的交流。

影视交流是文化交流的载体，也是实现更广阔层面社会交往的重要途径。中美电影节还通过举办和参与一系列社区义演、募捐、设立电子图书馆等公益活动，不断提升社会影响力，推动两国人文交流覆盖更多领域，为两国交流创造更大空间。

《 人民日报 》（ 2023年11月16日 05 版）

(责编：卫嘉、杨光宇)