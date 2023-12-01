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中国第13批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队开始启程回国

2023年12月01日21:39 | 来源：人民网-国际频道
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第一梯队132名官兵启程回国。维和工兵分队供图
第一梯队132名官兵启程回国。维和工兵分队供图

人民网内罗毕12月1日电 （记者黄炜鑫、通讯员于洪泽）当地时间12月1日，中国第13批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队第一梯队132名官兵圆满完成为期一年的维和任务，按照轮换命令启程回国。

中国第13批赴南苏丹维和工兵分队共计268人，以中部战区陆军第82集团军某合成旅为主筹组而成，于2022年12月部署至南苏丹任务区，主要担负任务区补给线抢修、机场修缮、联合国基地维护及人道主义援助等授权任务。

记者了解到，自部署至任务区以来，面对冲突频发、疫情肆虐、环境恶劣的重重挑战，分队全体官兵牢记使命、攻坚克难，高标准修复道路220余公里、平整场地89000余平方米、完成各类工程施工任务160余项，累计出动兵力13000余人次、装备3200余台次，开展军民协调活动30余次，充分展现了中国军队的良好形象、谱写了和平友谊的崭新篇章，为推进南苏丹和平进程贡献了中国力量，赢得联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）、南苏丹政府及民众的一致赞誉，268名官兵日前全部被授予联合国“和平荣誉勋章”。

据悉，第二梯队官兵计划于本月中旬乘包机回国。第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队第一梯队官兵已于北京时间12月1日凌晨乘坐包机飞赴任务区。

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(责编：于洋、常红)

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