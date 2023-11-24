吴洪英

11月22日，中国国家主席习近平与来华进行国事访问的乌拉圭总统拉卡列共同宣布，将中乌关系提升为全面战略伙伴关系。这是中乌关系史上具有里程碑意义的事件，意味着中乌关系有了新起点、新坐标，标志着中乌关系进入全方位合作、高质量发展的新阶段。

首先，中乌合作有了新框架、新内涵。自2016年中乌建立战略伙伴关系以来，两国合作明显加强。此次全面战略伙伴关系的建立，意味着中乌双方开始全方位、战略性合作，不仅政治上要坦诚相待、增进互信，经贸上要互利互惠、合作共赢，而且文化上要加强交流互鉴，实现“各美其美”“美美与共”，还要在国际事务方面加强协调协作，共同应对全球性挑战。

其次，中乌经贸合作有了新动力。建交35周年以来，密切的经贸关系一直是中乌关系的压舱石。2020年，中乌贸易额达40.7亿美元，中国成为乌拉圭最大贸易伙伴、第一大出口市场和第二大进口来源地。2019年年底，中国对乌直接投资存量为4.4亿美元。2020年年底，乌拉圭在华实际投资5655万美元。随着全面战略伙伴关系的建立，中乌双方不仅将加强农业、制造业、金融、能源等传统领域的合作，还将加强电子商务、数字经济、人工智能、公共卫生、可再生能源和气候变化等新领域的合作。预料将有更多的乌拉圭牛肉、大豆、羊毛、纸浆等进入中国市场，也会有更多的“中国制造”和“中国智造”进入乌拉圭市场。可以说，中乌合作发展潜能巨大，合作空间广阔。

其三，“一带一路”成为深化中乌合作的新抓手。2018年乌拉圭加入共建“一带一路”倡议，成为首个与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的南方共同市场成员国。5年来，中乌在“一带一路”框架下的合作不断发展。此次中乌双方签署共建“一带一路”合作规划，意味着两国将加强发展战略对接，加深双方在共建“一带一路”合作工作协调机制框架下各领域的务实合作，推动双方共建“一带一路”进入高质量发展新阶段，造福两国和两国人民。

最后，中乌合作有了新发展前景。中乌两国虽然在人口规模和经济体量上差距很大，但拥有广泛共识和共同利益，在很多国际和地区问题上理念相近。此次全面战略伙伴关系的建立，必然推动中乌在秉持平等、尊重、互利、共赢原则基础上，进一步加强在联合国、世界贸易组织、国际货币基金组织等多边机制中协调配合，共同为世界的和平、繁荣、公正增添正能量，共同作出不可替代的贡献。

总之，“全面战略伙伴关系”的确立极大提升了中乌双边关系的水平，进一步丰富了两国合作的内涵，有利于促进两国社会经济发展，增进两国人民福祉和友谊，将中乌关系打造成为不同体量、不同制度、不同文化国家团结合作的“南南合作典范”。

（作者系湖北大学拉丁美洲研究院院长）

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