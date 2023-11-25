正是善意友好的涓滴汇流，让宽广太平洋不再是天堑；正是人民的双向奔赴，让中美关系一次次从低谷重回正道

“中国未来5年将邀请5万名美国青少年到中国交流学习”“中国愿继续同美国开展大熊猫保护合作”“中美同意明年大幅增加直航航班”……连日来，国际媒体纷纷关注中美两国旨在加强人文交流的新举措。中美元首旧金山会晤期间，习近平主席提出“共同促进人文交流”。随后在美国友好团体联合欢迎宴会上，习近平主席发表题为《汇聚两国人民力量 推进中美友好事业》的重要演讲。习近平主席高度重视并亲自推动中美民间友好，彰显为中美关系健康发展夯实基础的责任担当。

任何一项伟大事业要成功都必须从人民中找到根基、从人民中集聚力量、由人民来共同完成。中美友好就是这样一项伟大事业。2015年9月，习近平主席在西雅图面向美国人民发表演讲，用朴实的话语、鲜活的故事拉近了两国人民的心，当时的热烈场面至今历历在目。此次旧金山之行，习近平主席在美国友好团体联合欢迎宴会上发表重要演讲时，60多次提到“人民”这个词，强调“中美关系的根基是由人民浇筑的”“中美关系的大门是由人民打开的”“中美关系的故事是由人民书写的”“中美关系的未来是由人民创造的”。习近平主席用真挚的语言讲述的生动故事，引发现场听众的强烈共鸣，必将激发两国人民更加积极投身中美友好事业，为中美关系健康发展积聚更多正能量。

回望中美关系发展史，更能感知人民友好是两国关系的力量源泉。158年前，大批中国工人来到美国，修建连接东西海岸的太平洋铁路，筚路蓝缕，在旧金山建起了西半球历史最悠久的唐人街。二战烽火硝烟中，中美两国人民共同为和平和正义而战。穿越冷战风云，人民愿望让中美打破22年隔绝对立造成的坚冰。如今，中美已建立起284对友好省州和友好城市关系，近年来两国最多每周300多个航班和每年500多万人次相互往来。“中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方”，这是把握中美关系现实的深刻洞见，也是启迪中美关系健康、稳定、可持续发展的深邃智慧。在旧金山期间，习近平主席同美国各界友好人士亲切互动，这让两国人民深切感受到，中美友好的基础还在，交往的动力犹存，合作的前景可期。

近年来，美国一些人处心积虑为双方人文交流设置各种障碍，制造“寒蝉效应”。这种做法与两国人民渴望加强交流的真实愿望背道而驰。越是困难的时候，越需要拉紧人民的纽带、增进人心的沟通，越需要更多的人站出来为中美关系鼓与呼。过去几个月，习近平主席在北京分别会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨、美国前国务卿基辛格、美国加利福尼亚州州长纽森等，向“鼓岭缘”中美民间友好论坛致贺信，复信美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士，复信史迪威将军后人，复信美中航空遗产基金会主席和飞虎队老兵，向美中关系全国委员会年度颁奖晚宴致贺信，向第五届中美友城大会致信，复信费城交响乐团总裁兼首席执行官马思艺。习近平主席亲自推动中美民间友好和地方合作，在两国社会引发热烈反响，为近年来处于低谷的中美关系增添了亮色和暖意，也为双方最终实现“重返巴厘岛、通往旧金山”发挥了重要作用。

中美双方拿出更多行动共同促进人文交流，才能为推动两国关系持续改善发展注入更大动能。习近平主席指出，要增加两国航班、促进旅游合作、扩大地方交往、加强教育、残疾人事务合作，减少阻碍人文交流的负面因素，鼓励和支持两国人民多来往、多沟通，为中美关系健康发展夯实基础。拜登总统也表示，乐见两国增加直航航班，扩大教育科技交流和人员往来。双方达成重要共识，将推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施，包括增加中美客运直航航班，举办中美旅游高层对话，优化签证申请流程等。这一积极进展得到两国人民普遍支持和国际社会的欢迎。双方应落实好相关共识，使两国元首会晤成果尽快为人民所享，为两国人民多走动、多来往、多交流创造良好条件和氛围。

历史昭示，正是善意友好的涓滴汇流，让宽广太平洋不再是天堑；正是人民的双向奔赴，让中美关系一次次从低谷重回正道。不论形势如何变化，中美和平共处的历史逻辑不会变，两国人民交流合作的根本愿望不会变，世界人民对中美关系稳定发展的普遍期待不会变。双方应从旧金山再出发，汇聚起两国人民的力量，赓续中美友谊，推进中美关系，努力为促进世界和平与发展作出更大贡献。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2023年11月25日 02 版）

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