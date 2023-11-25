人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

促进人文交流，夯实中美关系健康发展基础（钟声）

——共同努力浇筑中美关系的五根支柱⑤

2023年11月25日05:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

正是善意友好的涓滴汇流，让宽广太平洋不再是天堑；正是人民的双向奔赴，让中美关系一次次从低谷重回正道

“中国未来5年将邀请5万名美国青少年到中国交流学习”“中国愿继续同美国开展大熊猫保护合作”“中美同意明年大幅增加直航航班”……连日来，国际媒体纷纷关注中美两国旨在加强人文交流的新举措。中美元首旧金山会晤期间，习近平主席提出“共同促进人文交流”。随后在美国友好团体联合欢迎宴会上，习近平主席发表题为《汇聚两国人民力量  推进中美友好事业》的重要演讲。习近平主席高度重视并亲自推动中美民间友好，彰显为中美关系健康发展夯实基础的责任担当。

任何一项伟大事业要成功都必须从人民中找到根基、从人民中集聚力量、由人民来共同完成。中美友好就是这样一项伟大事业。2015年9月，习近平主席在西雅图面向美国人民发表演讲，用朴实的话语、鲜活的故事拉近了两国人民的心，当时的热烈场面至今历历在目。此次旧金山之行，习近平主席在美国友好团体联合欢迎宴会上发表重要演讲时，60多次提到“人民”这个词，强调“中美关系的根基是由人民浇筑的”“中美关系的大门是由人民打开的”“中美关系的故事是由人民书写的”“中美关系的未来是由人民创造的”。习近平主席用真挚的语言讲述的生动故事，引发现场听众的强烈共鸣，必将激发两国人民更加积极投身中美友好事业，为中美关系健康发展积聚更多正能量。

回望中美关系发展史，更能感知人民友好是两国关系的力量源泉。158年前，大批中国工人来到美国，修建连接东西海岸的太平洋铁路，筚路蓝缕，在旧金山建起了西半球历史最悠久的唐人街。二战烽火硝烟中，中美两国人民共同为和平和正义而战。穿越冷战风云，人民愿望让中美打破22年隔绝对立造成的坚冰。如今，中美已建立起284对友好省州和友好城市关系，近年来两国最多每周300多个航班和每年500多万人次相互往来。“中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方”，这是把握中美关系现实的深刻洞见，也是启迪中美关系健康、稳定、可持续发展的深邃智慧。在旧金山期间，习近平主席同美国各界友好人士亲切互动，这让两国人民深切感受到，中美友好的基础还在，交往的动力犹存，合作的前景可期。

近年来，美国一些人处心积虑为双方人文交流设置各种障碍，制造“寒蝉效应”。这种做法与两国人民渴望加强交流的真实愿望背道而驰。越是困难的时候，越需要拉紧人民的纽带、增进人心的沟通，越需要更多的人站出来为中美关系鼓与呼。过去几个月，习近平主席在北京分别会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨、美国前国务卿基辛格、美国加利福尼亚州州长纽森等，向“鼓岭缘”中美民间友好论坛致贺信，复信美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士，复信史迪威将军后人，复信美中航空遗产基金会主席和飞虎队老兵，向美中关系全国委员会年度颁奖晚宴致贺信，向第五届中美友城大会致信，复信费城交响乐团总裁兼首席执行官马思艺。习近平主席亲自推动中美民间友好和地方合作，在两国社会引发热烈反响，为近年来处于低谷的中美关系增添了亮色和暖意，也为双方最终实现“重返巴厘岛、通往旧金山”发挥了重要作用。

中美双方拿出更多行动共同促进人文交流，才能为推动两国关系持续改善发展注入更大动能。习近平主席指出，要增加两国航班、促进旅游合作、扩大地方交往、加强教育、残疾人事务合作，减少阻碍人文交流的负面因素，鼓励和支持两国人民多来往、多沟通，为中美关系健康发展夯实基础。拜登总统也表示，乐见两国增加直航航班，扩大教育科技交流和人员往来。双方达成重要共识，将推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施，包括增加中美客运直航航班，举办中美旅游高层对话，优化签证申请流程等。这一积极进展得到两国人民普遍支持和国际社会的欢迎。双方应落实好相关共识，使两国元首会晤成果尽快为人民所享，为两国人民多走动、多来往、多交流创造良好条件和氛围。

历史昭示，正是善意友好的涓滴汇流，让宽广太平洋不再是天堑；正是人民的双向奔赴，让中美关系一次次从低谷重回正道。不论形势如何变化，中美和平共处的历史逻辑不会变，两国人民交流合作的根本愿望不会变，世界人民对中美关系稳定发展的普遍期待不会变。双方应从旧金山再出发，汇聚起两国人民的力量，赓续中美友谊，推进中美关系，努力为促进世界和平与发展作出更大贡献。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2023年11月25日 02 版）

相关新闻：

做伙伴才是面向未来的正确选择

有效管控分歧才能减少冲突对抗风险

对话合作是两国唯一正确选择

承担大国责任才能合力造福世界

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部