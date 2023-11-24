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承担大国责任才能合力造福世界（钟声）

——共同努力浇筑中美关系的五根支柱④

2023年11月24日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为两个大国和联合国安理会常任理事国，中美承担着特殊国际责任和义务。世界的未来需要中美合作

　　

　　中美元首旧金山会晤是一次为中美关系增信释疑、管控分歧、拓展合作的重要会晤，也是一次为动荡变革的世界注入确定性、提升稳定性的重要会晤。“期待中美在全球性议题上发挥重要作用”“中美各自的成功是彼此的机遇，进而也是国际社会其他国家的机遇”……连日来，国际社会积极评价此次会晤。

　　作为两个大国和联合国安理会常任理事国，中美承担着特殊国际责任和义务。面对变乱交织的世界，中美更需要有宽广的胸怀，展现大国格局、拿出大国担当、发挥大国作用。习近平主席在旧金山会晤中明确提出“共同承担大国责任”，强调“解决人类社会面临的麻烦离不开大国合作。中美应该做表率，加强在国际和地区问题上的协调合作，向全球提供更多公共产品。双方提出的倡议要彼此开放，也可以协调对接，形成合力，造福世界”。

　　承担大国责任，首先要有大国格局。习近平主席指出，当今世界正经历百年未有之大变局，中美有两种选择：一种是加强团结合作，携手应对全球性挑战，促进世界安全和繁荣。另一种是抱持零和思维，挑动阵营对立，让世界走向动荡和分裂。两种选择代表着两个方向，将决定人类前途和地球未来。正是从这个高度出发，习近平主席在美国友好团体联合欢迎宴会上发表演讲时提出：“中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

　　大国担当和大国作用，要通过维护世界和平安全、促进全球发展繁荣的行动来检验。过去半个多世纪，中美关系的恢复和发展，造福了两国人民，也促进了世界和平、稳定、繁荣。当前，国际形势不稳定性不确定性增加，中美加强沟通和合作，在办好各自国内事情的同时，发挥引领作用，共同推进人类和平与发展的崇高事业，这是中美两国和世界各国人民的共同愿望。在此次会晤中，两国元首就树立彼此正确认知、妥善管控分歧、推进对话合作等最突出问题提出指导性意见，就应对巴以冲突、乌克兰危机以及气候变化、人工智能等全球性挑战进行全方位沟通，进一步探讨了中美两个大国的正确相处之道，进一步明确了中美共同肩负的大国责任。国际社会普遍认为，这次会晤为变乱交织的世界注入了稳定性、确定性、建设性。

　　加强在国际和地区问题上的协调合作，是承担大国责任的应有之义。中美是全球前两大经济体，经济总量超过世界1/3，双边贸易额约占世界1/5，中美关系冷暖左右着世界经济气候。违背规律搞“脱钩断链”，无助于提振美国经济，也将使世界经济变得更加脆弱。作为二十国集团重要成员，中美要加强协作，共同推动世界经济复苏，携手推动更加包容、普惠、有韧性的全球发展。亚太是中美利益交织最密集、互动最频繁的地区。中美应加强合作，推动实现到2040年建成一个开放、活力、强韧、和平的亚太共同体的目标。

　　向全球提供更多公共产品，是承担大国责任的重要体现。习近平主席在美国友好团体联合欢迎宴会上发表演讲时表示，中方提出的共建“一带一路”倡议以及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，始终面向各国开放，包括美国。中方也愿参与美国提出的多边合作倡议。中方提出一系列重要倡议，为应对全球性挑战提供中国方案，得到国际社会的广泛支持和参与。中美共同向全球提供更多公共产品，让双方提出的倡议对彼此开放，加强协调对接，可以更好地增进各国人民的福祉。

　　当前，气候变化问题日益引起全球关注。中美在绿色发展、应对气候变化等领域合作潜力巨大，双方完全可以加强这方面合作，将其打造成中美关系发展新亮点。此次会晤中，两国元首强调在当下关键十年中美加快努力应对气候危机的重要性，欢迎两国气候特使近期开展的积极讨论，包括：2020年代国内减排行动，共同推动联合国气候变化迪拜大会（COP28）取得成功，启动中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”以加快具体气候行动。在COP28即将举行之际，中美元首达成的共识无疑将提振全球应对气候变化的信心。

　　我们处在一个充满挑战变化的时代，也处在一个充满希望的时代。世界的未来需要中美合作。从两国共同利益和人类前途命运的高度出发，中美应共同承担大国责任，携手应对全球性挑战，努力增进两国人民的福祉，促进人类社会的进步。

　　《 人民日报 》（ 2023年11月24日 03 版）

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(责编：白宇、卫嘉)

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