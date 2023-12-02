新华社河内12月2日电（记者刘立伟 胡佳丽）当地时间12月2日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在河内会见越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠。

王毅祝贺黎怀忠出任越共中央书记处书记。王毅表示，志同道合、命运与共是中越关系最鲜明的特征，“中越情谊深、同志加兄弟”是中越关系最生动的写照。两党最高领导人之间建立了牢固互信和深厚情谊，这是两国关系稳定发展最重要的政治保障。中方视越南为周边外交优先方向，愿同越方共同努力，落实好高层共识，筹备好两国重要政治议程，携手推进中越命运共同体建设。相信在习近平总书记和阮富仲总书记的战略引领下，两党两国关系将不断向前发展并开辟更加光明的前景，各领域合作将迎来新高潮，助力各自加快发展振兴，也为社会主义事业展现蓬勃生机作出新贡献。

黎怀忠表示，越南党、国家和人民对中国怀有深厚感情，发展越中关系是越南对外政策的战略选择和头等优先。越方对两国关系保持良好积极发展势头感到满意。越中同为社会主义国家，都处于国家发展的关键阶段。面对复杂多变的世界局势，越方期待密切双方高层交往，推动两国关系进入更深入、更牢固、更全面、更有效的新发展阶段，为越中关系的未来奠定更良好、更坚实基础。

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