人民网布鲁塞尔11月29日电 （记者牛瑞飞）28日，“一带一路”倡议十周年研讨会暨《习近平谈治国理政》第四卷（英文版）读者交流会在比利时首都布鲁塞尔举办。50余位来自政治、经济、文化等领域的中比专家、学者、协会负责人、企业家、友华人士出席了会议。

中国驻比利时大使馆公参吴刚指出，中国和比利时两国发展道路和治理理念基于各自历史文化土壤，但两国都是开放、包容、多元的坚定支持者。《习近平谈治国理政》第四卷有助于比利时读者更直观地理解习近平主席在治理国家、实现国家繁荣发展方面的理念和思考，帮助大家更好地了解当代中国，认识当代中国。中方愿同比各界友人一道，深化中比两国和两国人民间的相互理解和友好交往，为中比全方位友好合作伙伴关系的进一步发展不断作出贡献。

吴刚表示，今年10月第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京隆重举行。这次盛会发出了团结合作、开放共赢的清晰信号，提出了携手实现世界现代化的宏伟愿景，形成了开启高质量共建“一带一路”新阶段的重要共识。未来，“一带一路”建设将更加开放务实，更加聚焦数字、创新、绿色发展，更加透明、廉洁。中国期待同各方一道，共赴“一带一路”发展新征程。

本次活动由中国驻比利时大使馆指导、中国外文局驻欧直属机构中国图书贸易有限公司主办，比中经贸委员会和欧盟记者多媒体集团联合承办，活动的目的是为了让比利时友人及华人华侨更好地了解“一带一路”倡议与习近平新时代中国特色社会主义思想的最新发展。

(责编：曹欣悦、常红)