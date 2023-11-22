崔译戈

“我相信，中美关系的大门一旦打开，就不会再被关上。两国人民友好事业一经开启，就不会半途而废。人民友谊之树已经长大，一定能经风历雨。”当地时间11月15日晚，习近平主席在美国旧金山出席美国友好团体联合举办的欢迎宴会并发表演讲，为推动中美关系重回健康稳定发展轨道指明航向。

“世界的未来需要中美合作”

中美两国是全球前两大经济体，经济总量超过世界三分之一、人口总数占世界近四分之一、双边贸易额约占世界五分之一。中美能否确立正确相处之道，攸关世界和平发展和人类前途命运。

当地时间2022年11月14日，国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤。拜登总统作出“四不一无意”的承诺，即：美国不寻求新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台湾独立”，无意同中国发生冲突。

然而，过去一年里，美方在落实巴厘岛共识上出现严重“行动赤字”，甚至与共识倡导的精神背道而驰，导致双边关系出现新的困难。最近几个月，美国政府高官和民间友好人士密集访华，双边互动明显增加，两国关系出现止跌企稳积极势头。

本次中美元首旧金山会晤，两国元首认可双方团队自巴厘岛会晤以来为讨论中美关系指导原则所作的努力以及取得的共识，强调要相互尊重、和平共处、保持沟通、防止冲突、恪守《联合国宪章》，在有共同利益领域开展合作，负责任管控双边关系中的竞争因素，为推动中美关系重回正轨提供了遵循。

美国新墨西哥州立大学教授肯尼思·哈蒙德在接受人民网记者采访时说，美中两国正确认识对方实际情况、加强各领域交流，对促进相互尊重和理解尤为重要。

哈蒙德认为，中国的社会经济制度与美国不同，美国一些政客对中国的看法存在明显缺陷，对中国为发展经济和改善人民生活所做的巨大努力缺乏理解。对美国而言，正确、全面地认识中国的历史和文化将为美中关系发展奠定更坚实的基础。

“中美各自的成功是彼此的机遇”

中美在诸多领域存在广泛共同利益，中美两国之间已发展起7600亿美元双边贸易和累计2600多亿美元双向投资，建立起284对友好省州和友好城市关系，最多每周300多个航班和每年500多万人次的相互往来。无论形势如何变化，中美和平共处的历史逻辑不会变，中美人民交流合作的根本愿望不会变，世界人民对中美关系稳定发展的普遍期待不会变。

促进两国相互成就、共同繁荣，把合作的清单拉得更长，把合作的蛋糕做得更大，是两国人民共同的期待。此次中美旧金山元首会晤成果是多方面的，双方在相互尊重和平等互惠基础上，探讨了各领域对话合作，在政治外交、人文交流、全球治理、军事安全等领域达成了20多项共识。其中一些已经在元首会晤前成熟落地，一些是在此次会晤期间协商达成。

美国丹佛大学国际关系学院教授兼美中合作中心主任赵穗生表示，旧金山会晤成果体现出两国对共同利益的重视，两国都意识到在历史关头推动中美关系稳下来、好起来的重要性。他高度评价两国在恢复两军高层沟通和机制性对话，扩大人文交流、司法执法、全球治理等领域合作上取得的进展。

“共同努力浇筑中美关系的五根支柱”

习近平主席指出，这次旧金山会晤，中美应该有新的愿景，共同努力浇筑中美关系的五根支柱。一是共同树立正确认知。二是共同有效管控分歧。三是共同推进互利合作。四是共同承担大国责任。五是共同促进人文交流。这“五个共同”为中美关系浇筑了五根支柱，开辟了面向未来的“旧金山愿景”。

赵穗生表示，“五个共同”强调中美的共同利益和共同愿景，旨在找到中美两国正确相处之道，为未来两国关系发展重回正轨提供指导。

哈蒙德认为，旧金山愿景建立在相互尊重的基础上，双方认识到虽然两国存在分歧，但不应将彼此视为敌手。双方都应采取负责任的行动，寻求最佳合作方式，解决对两国人民至关重要的问题。

哈蒙德表示，习近平主席本次访美是美中关系发展史上非常重要的时刻，落实两国元首在旧金山会晤中达成的重要共识仍面临着不少挑战。行胜于言，旧金山会晤的真正意义将在未来一段时期美国对华采取的实际政策中体现。

百舸争流，奋楫者先。明年是中美建交45周年。从旧金山再出发，汇聚两国人民力量，赓续中美友谊，引领中美关系这艘巨轮行稳致远，符合中美共同利益和人民愿望，也将为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。

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