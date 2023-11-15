当地时间11月14日下午，国家主席习近平乘专机抵达美国旧金山。

习近平乘坐的车队离开机场前往下榻饭店途中，许多华侨华人和中国留学生代表等候在沿途街道，挥舞中美两国国旗，热烈欢迎习近平主席到访。

人民网记者 翁奇羽摄

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