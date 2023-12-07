新华网索非亚12月7日电（记者林浩）“一带一路”倡议十周年研讨会暨《习近平谈治国理政》第四卷（英文版）读者交流会5日在保加利亚首都索非亚成功举办，50多位来自政治、经济、文化等领域的保方专家、学者、企业家、友华人士出席会议。

中国驻保加利亚大使馆临时代办王敏指出，《习近平谈治国理政》系列书籍集中体现了习近平主席对中国和世界发展大势、人类前途命运的深邃思考，为探索建设更好社会制度贡献了中国智慧和中国方案，有助于保读者更好地认识当代中国。保加利亚于2015年加入“一带一路”倡议，是共建“一带一路”合作在巴尔干地区的重要节点。“一带一路”倡议同中国-中东欧国家合作机制一道，为中保关系发展提供了多样的合作渠道和交流平台，两国经贸、文化、教育、科技各领域务实合作持续拓展。

索非亚中国文化中心主任洪海表示，“一带一路”不仅仅是一条经贸之路，也是一条文化交流、民众交往之路。伴随着各国基础设施的不断完善以及经贸合作的不断深化，建立在其基础之上的文化交流也同样大放异彩。

保加利亚国际关系问题专家楚科夫认为中国历史悠久，在文明的延续发展中积累了许多伟大的智慧和经验，这些都为中国梦的实现提供了正确指引和强大的精神动力。

索非亚大学政治学院副教授伊万诺夫表示，近年来在“一带一路”倡议引领下，保中战略伙伴关系内涵不断充实，各领域务实合作成果丰富，传统友谊不断巩固。

保加利亚记联主席托多罗娃认为，中国独特的经验正在成为各国重要的参考对象。如果更多国家能够从中国的成功实践中汲取智慧，这对世界各国来说都具有深远而积极的意义。

本次活动由中国驻保加利亚大使馆指导、中国外文局驻欧直属机构中国图书贸易有限公司和索非亚中国文化中心联合主办，活动目的是为了让保加利亚友人及华人华侨更好地了解习近平新时代中国特色社会主义思想与“一带一路”倡议。

(责编：杨光宇、胡永秋)