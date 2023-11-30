崔译戈

11月30日至12月12日，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）在阿联酋迪拜召开。当前全球极端天气事件频发，全球减排“窗口正在迅速关闭”，各国携手应对气候变化形势严峻。本次大会围绕“团结、行动、落实”的主题，将对《巴黎协定》进行首次全球盘点，对全球气候治理进程具有重要阶段性意义。

2022年全球温室气体排放量创新高

近日，联合国环境规划署发布2023年排放差距报告显示，2022年全球温室气体排放量创新高，2021年至2022年全球温室气体排放量增长1.2%，使得全球温室气体年度排放量创下574亿吨二氧化碳当量的新纪录。

报告指出，到2030年，全球碳排放量必须下降28%至42%，才能达到《巴黎协定》中将全球升温控制在1.5至2摄氏度的目标。

中国社会科学院可持续发展研究中心副主任陈迎认为，气候变化形势日益严峻，应对气候变化刻不容缓，2023年暖季（6-10月）气温创历史新高，2023年很可能超过2016年成为有气象记录以来最暖的年份。

联合国秘书长古特雷斯11月14日发表讲话表示，应对气候变化的需求和行动之间的鸿沟比以往任何时候都更具威胁，在气候行动方面，循序渐进是行不通的。他呼吁COP28努力弥合各国的气候雄心差距，加快实现净零排放的时间表。

全球气候治理挑战复杂严峻

气候变化问题具有全球性、长期性和系统性的特点，国际社会必须携手应对这一全人类共同面临的挑战。然而，当前全球气候风险持续上升，发展中国家关切仍未得到充分回应。

清华大学国际关系研究院、国家治理与全球治理研究院副研究员唐新华在接受人民网采访时表示，目前全球气候治理面临地缘政治冲突、逆全球化、全球经济低迷、能源安全等多重挑战，治理进程正进入新的动荡期。《巴黎协定》达成以来，发达国家对每年提供至少1000亿美元资金以帮助发展中国家应对气候变化的承诺落实不力，导致很多发展中国家和小岛屿国家得不到相应的气候支援，适应气候危机的能力建设迟滞。

唐新华认为，一些发达国家不积极参与绿色技术转让等国际气候行动，却在小多边平台上频繁抛出“净零政府倡议”“气候俱乐部”等各种气候治理规则，试图绕开基于《联合国气候变化框架公约》的多边治理框架，正不断侵蚀“共同但有区别责任原则”这一气候治理基石。

《巴黎协定》首次全球盘点关注行动

根据《巴黎协定》第14条，《巴黎协定》缔约方大会应定期盘点《巴黎协定》履行情况，评估实现《巴黎协定》宗旨和长期目标的集体进展。今年是《巴黎协定》首个全球盘点年，具有承前启后的重要意义。

唐新华表示，COP28是全球气候治理进程中的又一重要时刻，大会将对《巴黎协定》进行首次全球盘点，评估当前国际社会的气候行动与应对气候危机的差距，从而为下一阶段缔约方的提升国家自主贡献（NDC）目标做出新的动员。另外，COP28还将对“损失与损害”基金的框架进行谈判；控制甲烷排放的全球行动将在COP28得到强化。

生态环境部近日发布《中国应对气候变化的政策与行动2023年度报告》，阐明中国关于COP28的基本立场和主张：中方始终全力支持东道国阿联酋举办一届成功的缔约方大会，确保COP28延续并深化“共同落实”的主题，以首次全球盘点为契机，发出聚焦行动、加强合作的积极信号。

11月29日，外交部发言人汪文斌表示，中方希望此次全球盘点聚焦落实，全面评估实现《巴黎协定》目标集体进展，评估发达国家目标和行动力度与其减排义务的差距，识别发展中国家所需支持缺口，切实敦促发达国家兑现承诺。中方期待本届大会以全球盘点为契机，践行以联合国为核心的多边主义，充分回应发展中国家关切，务实推进公正绿色转型，团结合作应对气候变化，为落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》创造更为有利的条件，向国际社会发出聚焦行动与合作的积极信号。

(责编：崔译戈、常红)