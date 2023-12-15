宋清润

应越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南社会主义共和国主席武文赏邀请，中共中央总书记、国家主席习近平于12月12日至13日对越南进行国事访问。

访问期间，双方宣布中越两党两国关系新定位，在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体。

这是此访最重要的政治成果，也是中越关系发展史上一座新的里程碑，擘画了新时代中越关系美好新蓝图。

中越双方签署了一系列双边合作文件，涵盖了共建“一带一路”、检验检疫、发展合作、数字经济、绿色发展、交通运输、地方合作、防务和执法安全合作、海上合作等30多个领域。这既呈现着近年来两国全面战略合作伙伴关系长足发展的成果，也预示着构建中越命运共同体更加广阔的前程。

经贸合作将更加紧密。中越双方将更充分发挥地缘相近、产业互补的优势，加快推动共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”战略对接合作，共建更为稳定畅通的产业链供应链体系，促进两国数字经济发展与合作，促进两国的经济增长和转型升级、造福两国人民。两国持续加强合作也有助于维护地区产业链供应链稳定、提振地区和全球经济发展。尤其是，两国将在绿色发展方面加强合作，不仅有助于两国可持续发展并更好应对气候变化带来的挑战，也有助于推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，对实现联合国2030年可持续发展议程目标有重要助力作用。

“硬联通”和“软联通”有望提速。中越双方在包括铁路、公路在内的陆、海、空、网等基础设施方面的联通将更加完善，持续助力两国和区域经贸合作。未来，随着两国跨境互联互通的发展升级，以及边境智慧口岸建设的提速，两国人流物流将极大便利化，助推两国经贸合作与人文交流。中越边境智慧口岸将成为连接中国与东盟时间更短、效率更高、服务更好、价格更优的国际物流大通道枢纽，持续提升两国和地区贸易自由化、便利化水平。

民意基础将更加牢固。中越关系的根基在人民、血脉在人民、力量在人民。为增进相互了解与友谊，促进民心相通和人民相知相亲，夯实两党两国关系的民意基础，中越双方将强化两党宣传部门、两国央媒（主流媒体）和出版机构、文旅、青年、地方对口交流机制，探讨建立教育、卫生、传统医学、民航部门合作机制，推进宣传、文化与旅游、教育体育人力资源科技、卫生健康与防灾减灾、地方交流合作、青年交往等领域的重点合作。富有成效的交往和合作必将增进两国民心民意相通。

中越构建具有战略意义的命运共同体，是双方从振兴世界社会主义和实现中越两国长治久安出发作出的重大战略决策，有利于两国携手走好具有各自特色的现代化道路，符合两国人民共同利益和共同愿望，必将开辟两国关系美好新前景，为亚洲乃至世界繁荣稳定注入积极正能量。

（作者是北京外国语大学亚洲学院教授）

(责编：徐祥丽、常红)