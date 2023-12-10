毛俊响

12月10日是世界人权日，今年是《世界人权宣言》（以下简称“《宣言》”）发表75周年。中国作为《宣言》起草的积极参与者，75年来，一直积极参与、倡导和践行《宣言》。

在一国范围内，人权的保障与实现是一项复杂的社会系统工程，全球人权治理更为复杂。面对纷繁复杂的国际环境和百年未有之大变局，2023年6月14日，国家主席习近平在致全球人权治理高端论坛的贺信中明确指出：“中国愿同国际社会一道，践行《维也纳宣言和行动纲领》精神，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，推动构建人类命运共同体，共建更加美好的世界。”

全球人权治理应当坚持公平公正原则，切实保障全球公平正义。公平公正是全人类的共同价值。对于公平公正的追求贯穿于人类社会的历史进程，对全球的人权保障与实现而言更是如此。公平公正原则提供了一种解决人权问题的国际准则，使得人权能够在全球范围内被平等对待。公平公正原则要求，在全球人权治理领域，各国和各国人民应该共同享受尊严和权利，国家不分大小、强弱、贫富一律平等，尊重各国人民自主选择人权发展道路的权利，反对干涉别国内政，反对把自己的意志强加于人，维护国际公平正义。公平公正原则还要求国际关系民主化，支持联合国发挥积极作用，提升发展中国家在国际人权机制中的代表性和发言权，推进国际关系民主化发展，反对霸权主义和强权政治。

全球人权治理应当坚持合理原则，适应国际力量对比新变化，更好维护广大发展中国家正当权益。合理原则首先要求推动国际关系合理化，适应国际力量对比新变化推进全球人权治理体系改革，使全球人权治理体系更好地反映国际格局的变化，更加平衡地反映大多数国家特别是新兴市场国家和发展中国家的意愿和利益，更好地维护发展中国家正当权益。合理原则要求各国在追求本国利益是兼顾他国合理关切，各国应该彼此尊重核心利益和重大关切，反对将人权问题政治化。合理原则还要求推动全球人权治理规范的均衡发展，防止国际人权规范发展依照个别国家喜好而有所侧重。这包括尽早推动反映发展中国家呼声的发展权利的法律化，也体现为在国际机制对经济、社会和文化权利的均衡保护。

全球人权治理应当坚持包容原则。在各国前途命运紧密相连的今天，不同文明包容共存、交流互鉴，在推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明百花园中具有不可替代的作用。因此要尊重世界文明多样性，尊重各种观念组成的多元化人权文明。坚持文明平等、互鉴、对话、包容，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越。要弘扬全人类共同价值，以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，不将自己的价值观和模式强加于人，不搞意识形态对抗。要尊重根植于各国具体国情的人权发展模式。促进和保护人权是全人类的事业，各国国情不同，历史文化、社会制度、经济社会发展水平存在差异，必须也只能从本国实际和人民需求出发，探索适合自己的人权发展道路，各国人民应该也能够自主选择适合本国国情的人权发展道路。

（作者是中南大学人权研究中心执行主任、教授）

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