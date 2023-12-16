中国网12月15日讯（记者 李智）12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行。会议总结了2023年经济工作，分析了当前经济形势，部署了2024年经济工作。会议要求，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。

作为全球第二大经济体，中国的经济发展动向以及经济政策调整对全球经济的影响力不容小觑。本次会议受到国际社会广泛关注。

俄罗斯卫星新闻社重点关注会议提出的扩大高水平对外开放方面内容，尤其关注加快培育外贸新动能，放宽电信、医疗等服务业市场准入，打造“投资中国”品牌等。

新加坡《联合早报》报道称，这场为明年经济形势把脉定调的最高层会议，延续上周中共中央政治局会议的基调，并在此基础上作出“增强宏观政策取向一致性”等新表述。

中国英国商会发布的英国在华企业商业信心调查报告显示，46%的受访企业对2024年中国的商业前景持乐观态度，比去年的31%有所增加。35%的企业表示会增加投资，略高于去年的30%。报告指出，英国企业对中国政府出台的吸引外商政策、与企业对话等反应积极。2024年将是中国和西方国家关系发展的关键一年。

毕马威中国近日发布的2023年四季度《中国经济观察》报告也指出，随着稳增长政策效应逐步显现，中国预计可以顺利完成全年经济增长预期目标。总体来看，全年经济下行压力最大的阶段已经过去，中国经济将延续温和修复态势。未来，中国宏观政策支持力度有望加码，这将更好地释放内需潜力，支撑经济平稳增长。另外，随着居民收入的改善，叠加政策支持和消费意愿的回升，消费对经济的拉动作用预计将继续增强。同时，创新动能持续赋能经济增长，绿色转型步伐加快，将为中国经济发展注入新动力。

英国广播公司（BBC）报道称，中国第三季度GDP强于预期，政府近期出台的一些举措，将有助于第四季度经济的持续复苏。中国经济基础将更加稳固，消费者情绪也将逐步改善，中国有望在2024年实现稳定增长。

编审：蒋新宇 张艳玲

(责编：刘洁妍、崔译戈)