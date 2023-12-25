新华社北京12月24日电 热点问答：春节何以获列联合国假日

新华社记者

第78届联合国大会22日协商一致通过决议，将春节（农历新年）确定为联合国假日，获得联合国会员国和联合国秘书处工作人员的热烈欢迎和踊跃支持。

如今，许多国家和地区把春节作为法定节假日，全球约五分之一的人口以不同形式庆祝春节。春节何以获列联合国假日？成为联合国假日意味着什么？春节又拥有着怎样的世界魅力？

联合国假日有何讲究

在纽约联合国总部，假日分为两种：官方假日和“浮动假日”。逢官方假日，联合国总部不办公，除保安人员等少数必须坚守岗位的工作人员外，其他人均不上班。“浮动假日”是为特定人群设立的额外福利，工作人员可以根据自己的宗教信仰或文化背景选择特定“浮动假日”调休。联合国“浮动假日”原则上不安排重要活动，但安理会等特定部门因工作需要，有时也会在这类假日安排会议。

以2023年为例，联合国共有9个官方假日，包括全球普遍公共假日，比如元旦，以及东道国美国的法定联邦假日；重要宗教节日，比如圣诞节、开斋节和宰牲节，也是联合国的官方假日。今年的“浮动假日”共有8个，主要是宗教和文化节日。

第78届联合国大会22日协商一致通过名为《会议时地分配办法》的决议，将农历新年（春节）确定为联合国假日。作为“浮动假日”，决议提出设在联合国总部和庆祝此节日的其他工作地点的联合国机构避免在春节这一天举行会议，并鼓励今后在起草会议日程表时考虑到这一节日安排。

成为联合国假日意义何在

正如联大决议指出，许多联合国会员国庆祝春节，该节日具有重要意义。联合国秘书长每年都会发表春节贺辞。

中国常驻联合国代表团临时代办戴兵表示，中国推动春节成为联合国假日，是践行全球文明倡议、倡导尊重世界文明多样性的务实行动。春节正式成为联合国假日，充分展现了中华文明和东方文化的传播力影响力，将有助于促进世界不同文明的交流互鉴，体现联合国倡导的多元、包容文化价值理念。

祖籍广东客家地区的泰国音乐老师陈国立说，联大决议将农历新年确立为假日，体现了国际社会对中国以及东方文化的重视。“以往西方的节日成为世界的节日，如今国际社会越来越看到和承认中国和东方文化之于人类文明的重要性，这体现了东西方世界在文化层面的互相尊重、了解，是一个促进东西方民心相通、文化交融的良好开始。”

日本冲绳大学地域研究所特别研究员泉川友树说：“过春节是整个东亚地区的传统生活方式，冲绳至今保留着过春节的习俗。得知春节被纳入联合国假日，非常开心。”

春节在全球的影响力有多大

万象复苏、草木更新，春节在全球很多国家和地区都是一个重要节日。越南、韩国、朝鲜、印度尼西亚、马来西亚等将春节定为法定节假日，并在当地形成了颇具特色和规模的庆祝方式。

春节是越南重要的传统节日，假期为七天。越南人通常从农历腊月初就开始为过春节做准备，置办年货、供品，还要打扫、装饰房间，买年画、贴春联等。承载好运祝福的花更是不可或缺。

在朝鲜，过节前人们会把屋里屋外收拾干净，置办新衣和美食，正月初一一早给长辈拜年，畅玩各种民俗游戏，是朝鲜人民过农历新年的传统。

在韩国，大年三十、正月初一和初二是法定节假日，“祭礼”和“岁拜”是核心内容。正月初一一大早，家中就摆好各式祭祀用品，举行祭拜先祖的活动。祭祀结束后，晚辈依次向长辈拜年行礼。不同于中国“红包”代表喜庆，韩国人选择用白色的信封来装压岁钱。有意思的是，“春运”现象在韩国也会出现。

受中国传统文化影响，日本冲绳至今仍保留着过传统春节的习俗。正月初一早上，一些冲绳人要去自家水井或村落共用的泉水处打一桶“若水”（新鲜干净的清水），祈求清洁身心、永葆青春。与日本本州岛过年吃寿司不同，肘子是冲绳人过年必备的年夜饭。

在马来西亚，春节公共假期是大年初一和初二。过年时，很多人喜欢“捞生”：将五颜六色的鱼肉、配菜、调料等放在一个大盘里，人们围成一圈，站起身，用筷子反复将盘里的材料捞起，同时说着吉祥话，以祈求在新一年风生水起，步步高升。

串门拜年是新加坡人过春节的传统习俗之一。当地人常用一个漂亮袋子或礼盒装着双数的桔子登门拜访，寓意“好事成双”。七彩缤纷的“捞鱼生”是新加坡过年的“大菜”，用生鱼片搭配生菜丝、红萝卜丝、花生碎等配上桔子汁调成的酸梅酱，寓意年年有余、鸿运当头、甜甜蜜蜜。（记者尚绪谦、刘锴、张怡晟、郭丹、孙一、冯亚松、陈家宝、李 、汪艺）

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