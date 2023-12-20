近日，由于多艘船只行至红海水域时遭到也门胡塞武装袭击，4家国际航运企业陆续宣布暂停在红海航行。

分析人士指出，新一轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装以“支持巴勒斯坦”为由对以色列频繁发动导弹和无人机攻击，并在红海连续袭击“关联以色列”的船只。红海水域的紧张局势意味着巴以冲突外溢风险加剧，已波及国际海运。

商船频频遇袭

也门胡塞武装12月15日发表声明称，该组织向开往以色列的“阿拉尼娅”号集装箱船和“帕拉蒂尤姆3”号集装箱船发射了导弹。声明说，胡塞武装将继续阻止所有前往以色列的船只，直到加沙地带人民的所需物资运抵。

按美国中央司令部说法，胡塞武装在袭击中发射了两枚弹道导弹，其中一枚在曼德海峡击中了悬挂利比里亚国旗的“帕拉蒂尤姆3”号集装箱船。“阿拉尼娅”号12月15日在红海南部向北行驶，胡塞武装威胁要袭击该船，要求其掉头向南航行。在当天另一起袭击中，胡塞武装一架无人机在红海南部的曼德海峡击中了悬挂利比里亚国旗的船只“杰斯拉”号。

“杰斯拉”号所有者、德国海运企业赫伯罗特公司12月15日宣布，即日起至12月18日，暂停所有经过红海的集装箱船运输。丹麦马士基航运集团当天也宣布，暂停所有经曼德海峡及红海的集装箱船运输。地中海航运公司和法国达飞海运集团12月16日要求旗下货轮暂停在红海航行，避开苏伊士运河航线。

自新一轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装使用导弹和无人机多次袭击红海水域目标。胡塞武装表示，由以色列公司拥有或运营的，或者悬挂以色列国旗的所有船只都是该组织的“合法打击目标”。胡塞武装将继续阻止“以色列船只”在红海和阿拉伯海的航行，直至以色列停止对加沙地带的军事打击。

影响国际海运

美国中央司令部称，“最新一轮袭击再次表明，胡塞武装的行动给国际海运造成巨大风险”。伦敦保险市场已将红海南部水域列为高风险区域。商船如需经过这一区域，必须提前告知保险商并额外购买战争险。分析人士认为，如果红海及其周边海域的紧张局势加剧，国际海运持续受到干扰，国际供应链将难以避免遭受冲击。

也门政治分析人士易卜拉欣·贾拉勒说，胡塞武装针对国际海运的袭击将提高货物运输安全成本，从而抬高商品价格。以色列贝京—萨达特战略研究中心高级研究员埃亚勒·平科认为，欧洲和亚洲之间的大量贸易通过红海水域进行，这条咽喉要道的安全局势受到外界高度关注。若红海被也门胡塞武装封锁，西方经济和全球供应链将受到“很大影响”。

不过也有观点认为，胡塞武装的袭击只针对个别国家，对国际海运的总体影响相对有限。

外溢风险加剧

分析人士指出，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在临时停火失效后重启冲突，以色列大举进攻加沙地带南部，加剧了冲突外溢的风险。

除袭击海上目标外，也门胡塞武装还不断对以色列境内发动远程打击。12月16日，该武装组织宣称对以色列南部城市埃拉特的多个目标发动了“跨境无人机袭击”。

巴勒斯坦圣城大学教授艾哈迈德·拉菲克·阿瓦德指出，也门、黎巴嫩和伊拉克的武装组织正越来越深地介入巴以冲突。“胡塞武装对红海商船的袭击引发美国等西方国家担忧，以色列有意与相关国家联手在红海巡航，这些都增加了冲突外溢的风险。”

在平科看来，随着以军在加沙地带攻势不断扩大，红海局势也会持续紧张，美国军事力量的介入力度可能也会加大。

英国《金融时报》刊文称，最危险的情况是爆发一场地区全面战争，把该地区国家和美国都卷入其中。俄罗斯卫星通讯社12月17日报道称，美国五角大楼正在考虑打击胡塞武装，令人担心战争扩大化的风险正在上升。

（据新华社电 参与记者：王昊、董修竹、姚兵、柳伟建、王卓伦）

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