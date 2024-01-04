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驻旧金山总领馆与机电商会将联手在美举办 “中国之夜暨消费电子发展论坛”

2024年01月04日16:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网旧金山1月3日电 （记者邓圩）记者1月3日从旧金山总领馆获悉，为进一步推动中国家电及消费电子企业与国际同业机构对接与合作，提高中外品牌的知名度和影响力，中国驻旧金山总领事馆与中国机电产品进出口商会将于1月9日在美国拉斯维加斯举行的消费类电子产品展览会（CES）期间，同期举办“中国之夜暨消费电子发展论坛”。

据介绍，本次论坛是2024年落实中美两国元首会晤成果的一个落地性举措，也是中方推进两国商务部长提出加强中美省州合作的一项具体工作。论坛将围绕智能家居与生活方式、智慧出行等行业发展特点，以及全球消费电子产业发展趋势及未来机遇等话题，并将汇聚中美省州政界人士、行业龙头企业、国家级行业协会商会、业内顶级咨询机构以及各界媒体朋友共300人与会交流，分享合作经验，挖潜合作机遇。

论坛将汇集博世、海信、涂鸦智能、九号公司、福耀等中美业内领军企业与会分享行业探索经验、研讨行业发展趋势，同时，邀请来自电子、家电、汽车、航空航天、传感器、仪器仪表、两轮车、智能健身器材等领域的近200家中美知名企业参会，展开细分行业对接。

值得一提的是，本次论坛将首发《中国消费电子和家电行业趋势报告》，从中国消费电子和家电行业的过往增长数据中挖掘关键增长动因，探讨和展望行业未来趋势。论坛还特别邀请了美国消费电子协会（CTA）相关负责人专题剖析“全球消费电子产业发展趋势及未来机遇”。

CES展会是全球最大、影响最为广泛的消费类电子产品展，也是全球最大的消费技术产业盛会。中国机电产品进出口商会作为最大的组展单位之一，将带领130余家中国企业参加展会。据机电商会介绍，中国展团是其中最大的国家展团，1100余家中国企业报名参展。

本次论坛得到了北加州中资企业协会、旧金山湾区委员会、中资企业投资贸易服务联盟等机构支持。

(责编：燕勐、刘慧)

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