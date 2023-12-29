郑春荣

2023年，中德、中欧高层互访频繁，尤以第二十四次中国—欧盟领导人会晤、第七轮中德政府磋商的成功举办为标志。中德、中欧经贸合作稳固，与此同时，疫情后中德、中欧人员往来逐步恢复，各种人文交流活动丰富多彩。综观2023年的中德、中欧关系发展具有以下特征：

一是政治互信得到增强。在过去几年，由于新冠疫情的阻隔，叠加俄乌冲突的爆发，中德、中欧之间的沟通受到一定程度的影响。在2023年，首次以线下方式举行了中德政府磋商和中欧领导人会晤，各层级对话交流也迅速恢复，双方得以就双边乃至全球层面的各类议题进行深入沟通，形成了诸多共识。其中，在德国柏林举行的第七轮中德政府磋商，是两国新一届政府首次全面对接，这一被誉为中德关系“超级发动机”的政府磋商的举行，对统筹推进中德各领域务实合作具有重要意义；而中国—欧盟领导人会晤是双方领导人年度会晤机制，本次会晤恰逢中欧建立全面战略伙伴关系20周年和中欧领导人会晤机制建立25周年，会晤达成的成果为中欧关系注入了新的动力。

二是务实合作得到深化。2022年，中国已连续第7年成为德国最重要的贸易伙伴，并且，中国目前是欧盟的第二大贸易伙伴；在2023年，中德、中欧经贸合作势头稳固。这得益于双方高层的政治引领。为了进一步深化气候保护、绿色转型、环境治理、生物多样性保护等领域合作，中德双方在举行第七轮政府磋商期间，决定在现有对话机制之外，建立气候变化和绿色转型对话合作机制，表明在已有的汽车、自动驾驶、化工等领域的合作基础上，中德双方积极开拓新的利益交汇点。而且，尽管欧洲方面时有对华“去风险”“降依赖”的论调，但实际情况是，德国及欧洲企业继续看好中国市场的未来发展前景，很多德国大企业进一步加大了对中国市场的投资。双边经贸关系依然在中德、中欧关系中发挥着压舱石的作用。

三是全球治理共识得到强化。在国际形势发生剧烈变化，冷战思维回潮的大背景下，中德、中欧加强合作更显示出其世界意义。双方都表示愿意携手应对粮食安全、气候变化、公共卫生等全球性挑战，以及在推动全球和地区危机的政治解决中发挥积极作用。中国将欧洲视为全面战略伙伴和多极化中的重要一极。德国及欧盟机构领导人也在多个场合重申，反对世界陷入阵营对抗，反对和中国“脱钩”。面对全球产业链供应链不稳定性增加，中德、中欧均表示愿意加强协调，维护产业链供应链稳定，为全球经济早日复苏做出贡献。

必须看到，在2023年，中德、中欧关系之中也存在着一些隐忧。对于中德、中欧关系的未来发展而言，坚持相互正确的相互认知是最为重要的。中方在第二十四次中国—欧盟领导人会晤时明确指出，愿将欧盟作为经贸合作的关键伙伴、科技合作的优先伙伴、产业链供应链合作的可信伙伴，追求互利共赢，实现共同发展。这为中欧关系的未来发展提供了战略指引。

展望2024年，国际动荡局势依然有加剧可能。不仅俄乌冲突、巴以冲突等还在延宕，而且，在新的一年，全球多个国家和地区将迎来大选，欧盟也将举行新一届欧洲议会选举。而且，德国自身在能源短缺、通货膨胀等因素的影响下，经济也陷入了衰退之中，数字和绿色转型进程受到拖累。面对这一系列内外挑战，对于德国和欧洲而言，保持在对华政策上的独立自主性，不受外在因素干扰，坚持发展互惠互利的双边关系，对于其尽快走出经济困境，从而避免内部的政治和社会问题，具有重要意义。中国国务院总理李强在德国访问时强调，防风险和合作不是对立的，不合作才是最大的风险，不发展才是最大的不安全。如果德国和欧洲能摈弃将经贸合作泛政治化、泛安全化的做法，和中国一道，将彼此视为伙伴而非对手，双向扩大市场开放，携手挖掘合作的新增长点，那么，中德关系在新的一年稳中求进值得期待，中欧关系也能迎来稳中回暖的良好发展格局。这也将意味着中德、中欧为不确定的2024年注入更多确定性和稳定性。

（作者是同济大学德国研究中心主任、教授）

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