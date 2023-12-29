人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察：中德关系稳中求进值得期待

郑春荣
2023年12月29日18:19 | 来源：人民网-国际频道
小字号

2023年，中德、中欧高层互访频繁，尤以第二十四次中国—欧盟领导人会晤、第七轮中德政府磋商的成功举办为标志。中德、中欧经贸合作稳固，与此同时，疫情后中德、中欧人员往来逐步恢复，各种人文交流活动丰富多彩。综观2023年的中德、中欧关系发展具有以下特征：

一是政治互信得到增强。在过去几年，由于新冠疫情的阻隔，叠加俄乌冲突的爆发，中德、中欧之间的沟通受到一定程度的影响。在2023年，首次以线下方式举行了中德政府磋商和中欧领导人会晤，各层级对话交流也迅速恢复，双方得以就双边乃至全球层面的各类议题进行深入沟通，形成了诸多共识。其中，在德国柏林举行的第七轮中德政府磋商，是两国新一届政府首次全面对接，这一被誉为中德关系“超级发动机”的政府磋商的举行，对统筹推进中德各领域务实合作具有重要意义；而中国—欧盟领导人会晤是双方领导人年度会晤机制，本次会晤恰逢中欧建立全面战略伙伴关系20周年和中欧领导人会晤机制建立25周年，会晤达成的成果为中欧关系注入了新的动力。

二是务实合作得到深化。2022年，中国已连续第7年成为德国最重要的贸易伙伴，并且，中国目前是欧盟的第二大贸易伙伴；在2023年，中德、中欧经贸合作势头稳固。这得益于双方高层的政治引领。为了进一步深化气候保护、绿色转型、环境治理、生物多样性保护等领域合作，中德双方在举行第七轮政府磋商期间，决定在现有对话机制之外，建立气候变化和绿色转型对话合作机制，表明在已有的汽车、自动驾驶、化工等领域的合作基础上，中德双方积极开拓新的利益交汇点。而且，尽管欧洲方面时有对华“去风险”“降依赖”的论调，但实际情况是，德国及欧洲企业继续看好中国市场的未来发展前景，很多德国大企业进一步加大了对中国市场的投资。双边经贸关系依然在中德、中欧关系中发挥着压舱石的作用。

三是全球治理共识得到强化。在国际形势发生剧烈变化，冷战思维回潮的大背景下，中德、中欧加强合作更显示出其世界意义。双方都表示愿意携手应对粮食安全、气候变化、公共卫生等全球性挑战，以及在推动全球和地区危机的政治解决中发挥积极作用。中国将欧洲视为全面战略伙伴和多极化中的重要一极。德国及欧盟机构领导人也在多个场合重申，反对世界陷入阵营对抗，反对和中国“脱钩”。面对全球产业链供应链不稳定性增加，中德、中欧均表示愿意加强协调，维护产业链供应链稳定，为全球经济早日复苏做出贡献。

必须看到，在2023年，中德、中欧关系之中也存在着一些隐忧。对于中德、中欧关系的未来发展而言，坚持相互正确的相互认知是最为重要的。中方在第二十四次中国—欧盟领导人会晤时明确指出，愿将欧盟作为经贸合作的关键伙伴、科技合作的优先伙伴、产业链供应链合作的可信伙伴，追求互利共赢，实现共同发展。这为中欧关系的未来发展提供了战略指引。

展望2024年，国际动荡局势依然有加剧可能。不仅俄乌冲突、巴以冲突等还在延宕，而且，在新的一年，全球多个国家和地区将迎来大选，欧盟也将举行新一届欧洲议会选举。而且，德国自身在能源短缺、通货膨胀等因素的影响下，经济也陷入了衰退之中，数字和绿色转型进程受到拖累。面对这一系列内外挑战，对于德国和欧洲而言，保持在对华政策上的独立自主性，不受外在因素干扰，坚持发展互惠互利的双边关系，对于其尽快走出经济困境，从而避免内部的政治和社会问题，具有重要意义。中国国务院总理李强在德国访问时强调，防风险和合作不是对立的，不合作才是最大的风险，不发展才是最大的不安全。如果德国和欧洲能摈弃将经贸合作泛政治化、泛安全化的做法，和中国一道，将彼此视为伙伴而非对手，双向扩大市场开放，携手挖掘合作的新增长点，那么，中德关系在新的一年稳中求进值得期待，中欧关系也能迎来稳中回暖的良好发展格局。这也将意味着中德、中欧为不确定的2024年注入更多确定性和稳定性。

（作者是同济大学德国研究中心主任、教授）

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部