新华社纽约12月25日电 通讯：领取救济，无家可归——美国圣诞节的另一面

新华社记者刘亚南

圣诞节前的几天，美国纽约市天气阴冷。23日上午，陆续有居民前往曼哈顿北部中央公园西侧的圣迈克尔斯圣公会教堂。

12月24日，在美国纽约，“纽约公共食品储藏室”的工作人员为民众发放免费食品。新华社发（郭克摄）

他们不为礼拜，而是手提袋子或推着购物车聚集到教堂后门外，等待领取或挑选从教堂里拿出来的免费食物和御寒手套、鞋子、衣服等。每当工作人员拿出一些物品，在场的人就争相拿到自己手里，工作人员不得不大声说“要学会分享”。

在中央公园东侧，那里的一个非政府组织“纽约公共食品储藏室”当天并没有发放免费食品的安排，但仍不时有“常客”前来一探究竟。听到令人失望的消息后，有人怅然若失地离开，也有人不死心继续按门铃期待得到回应。

23日下午，年约六旬的何塞·阿里斯特奥推着一辆空空的购物车来到这里。他告诉记者，上午他已经来过一回。

12月24日，在美国纽约，民众在“纽约公共食品储藏室”排队领取免费食品。新华社发（郭克摄）

“来了两次，我累了，我还患有哮喘。”阿里斯特奥向记者展示了随身携带的药品，手里还一直拿着一张在这家非政府组织办理的可以领取蔬菜的证件。当天，阿里斯特奥被告知这一天不会发放蔬菜。

“纽约公共食品储藏室”工作人员何塞·冈萨雷斯告诉记者，今年前来领取免费食品的人急剧增加，附近还新开了一个收容所。该组织执行主任斯蒂芬·格里马尔迪此前表示，疫情前“纽约公共食品储藏室”每年提供约630万份餐食，今年的供应量预计将突破1100万份。

美国农业部10月发布的报告显示，美国12.8%的家庭曾在2022年遇到缺少食物的问题，高于2021年的10.2%。

此外，美国住房和城市发展部本月发布的2023年度报告显示，美国现阶段无家可归者人数超过65万，同比增幅为12%，创2007年开始统计这一数据以来新高。专家分析，多重原因导致无家可归者与日俱增，比如房屋租金攀升、贫困问题等。

12月24日，在美国纽约，“纽约公共食品储藏室”的工作人员为民众发放免费食品。新华社发（郭克摄）

在纽约，不少无家可归者占据地铁车厢过冬。在气候温暖的西部城市，无家可归者通常在路边搭起帐篷或者干脆露宿街头。美国旧金山市关注无家可归者的一个非营利组织近日表示，圣诞节临近，该市仍有数百名儿童流落街头。

位于旧金山市中心的非政府组织“多洛雷斯街社区服务”说，近几个月来，旧金山无家可归的家庭数量激增，而该市最大的紧急家庭避难所已满员。由于床位和食物短缺，有收容所工作人员表示，他们不得不拒绝很多前来寻求庇护的家庭。

与此同时，对于不愁温饱与居所的中产阶层来说，他们在节日期间面临的难题主要来自贷款和信用卡偿付。今年41岁的妮可·加尔萨在得克萨斯州圣安东尼奥从事精神健康咨询工作，购房贷款的压力让她努力控制今年的圣诞节购物支出。“过去两年所有东西都涨价了。”加尔萨说。

统计显示，美国信用卡欠款余额在今年三季度首次突破1万亿美元，信用卡还款逾期比例从今年一季度的6.5%升至三季度的8%，是十余年来的最高水平。（参与记者：杨士龙、徐静、吴晓凌）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)