人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察：中国和尼加拉瓜共同谱写战略合作新篇章

吴洪英
2023年12月22日14:59 | 来源：人民网-国际频道
小字号

12月20日上午，国家主席习近平同尼加拉瓜总统奥尔特加通电话。两国元首宣布中国和尼加拉瓜正式建立战略伙伴关系。这是中尼关系史上的重要里程碑，标志着中尼自2021年12月10日复交以来，仅用两年时间就实现从一般外交关系到战略伙伴关系的“跨越式发展”，预示着中尼关系有着巨大的潜能和美好的未来。

首先，中尼关系具有扎实的基础。中尼复交虽只有两年时间，但双边关系的发展呈现速度快、内容宽、层级高、硕果多的特点，不仅发展势头迅猛，而且在政治互信、经贸务实合作方面取得长足进展，尤其在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，双边关系已具有战略内涵。因此，建立战略伙伴关系是中尼关系发展的必然结果，可谓“水到渠成”。

其次，中尼关系具有强大的内生动力。中尼两国经济互补性强，贸易投资合作潜力巨大。2022年中尼双边贸易额7.6亿美元。中国是尼第二大贸易伙伴和第二大进口来源国，尼是中国在中美洲重要经贸伙伴。不断扩大高水平对外开放是推进中国式现代化的必然要求。而尼加拉瓜处于从农业国向工业国转型的关键时期，需要外部市场、资本、技术和减贫经验。因此，提升双边合作，不仅是中尼关系发展的内在需求，还是中尼两国政府和人民的共同愿望。此外，提升与尼关系是中国夯实拉美“朋友圈”的重要一环，而尼视提升与华关系为其“向东看”的最重要的战略选择。

其三，中尼合作拥有新框架。中尼复交以来，双边关系发展顺畅，各领域合作不断加强。此次战略伙伴关系的建立，预示中尼双方将从战略高度和长远角度经营彼此关系，政治上要相互尊重、坦诚相待，经济上要互利互惠、合作共赢，文化上要交流对话，相得益彰，国际事务上要加强协商协调，真正成为“志同道和”、相互成就的战略伙伴。

其四，中尼合作找到新抓手。2022年1月10日尼加拉瓜加入共建“一带一路”倡议，成为与我共建“一带一路”的拉美新伙伴。联合声明提到，双方一致认为，双方同意秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，促进双方可持续发展和共同繁荣。显然，“五通”（即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通）合作将成为中尼战略合作新增长点。

最后，中尼合作诞生新平台。2023年8月31日中尼签署自由贸易协定，并将于2024年1月1日正式生效，两国将在货物贸易、服务贸易和投资市场准入等领域实现高水平相互开放。自贸协定不仅为中尼经贸合作提供崭新平台，进一步激发双边贸易投资合作潜能，而且推动中尼经贸合作提质升级，实现两国经济深度融合。此外，它还造福两国人民。中国老百姓可以品尝咖啡、蔗糖、香蕉、肉类等尼特色产品，而尼老百姓则可享受价廉物美的中国制成品。

志合者，不以山海为远。在两国元首的政治引领下，在双边战略伙伴关系新框架的推动下，中尼双方将为推动新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系作出贡献，携手打造团结合作、互利共赢的典范。

（作者系湖北大学区域与国别研究院院长）

(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部