吴洪英

12月20日上午，国家主席习近平同尼加拉瓜总统奥尔特加通电话。两国元首宣布中国和尼加拉瓜正式建立战略伙伴关系。这是中尼关系史上的重要里程碑，标志着中尼自2021年12月10日复交以来，仅用两年时间就实现从一般外交关系到战略伙伴关系的“跨越式发展”，预示着中尼关系有着巨大的潜能和美好的未来。

首先，中尼关系具有扎实的基础。中尼复交虽只有两年时间，但双边关系的发展呈现速度快、内容宽、层级高、硕果多的特点，不仅发展势头迅猛，而且在政治互信、经贸务实合作方面取得长足进展，尤其在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，双边关系已具有战略内涵。因此，建立战略伙伴关系是中尼关系发展的必然结果，可谓“水到渠成”。

其次，中尼关系具有强大的内生动力。中尼两国经济互补性强，贸易投资合作潜力巨大。2022年中尼双边贸易额7.6亿美元。中国是尼第二大贸易伙伴和第二大进口来源国，尼是中国在中美洲重要经贸伙伴。不断扩大高水平对外开放是推进中国式现代化的必然要求。而尼加拉瓜处于从农业国向工业国转型的关键时期，需要外部市场、资本、技术和减贫经验。因此，提升双边合作，不仅是中尼关系发展的内在需求，还是中尼两国政府和人民的共同愿望。此外，提升与尼关系是中国夯实拉美“朋友圈”的重要一环，而尼视提升与华关系为其“向东看”的最重要的战略选择。

其三，中尼合作拥有新框架。中尼复交以来，双边关系发展顺畅，各领域合作不断加强。此次战略伙伴关系的建立，预示中尼双方将从战略高度和长远角度经营彼此关系，政治上要相互尊重、坦诚相待，经济上要互利互惠、合作共赢，文化上要交流对话，相得益彰，国际事务上要加强协商协调，真正成为“志同道和”、相互成就的战略伙伴。

其四，中尼合作找到新抓手。2022年1月10日尼加拉瓜加入共建“一带一路”倡议，成为与我共建“一带一路”的拉美新伙伴。联合声明提到，双方一致认为，双方同意秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，促进双方可持续发展和共同繁荣。显然，“五通”（即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通）合作将成为中尼战略合作新增长点。

最后，中尼合作诞生新平台。2023年8月31日中尼签署自由贸易协定，并将于2024年1月1日正式生效，两国将在货物贸易、服务贸易和投资市场准入等领域实现高水平相互开放。自贸协定不仅为中尼经贸合作提供崭新平台，进一步激发双边贸易投资合作潜能，而且推动中尼经贸合作提质升级，实现两国经济深度融合。此外，它还造福两国人民。中国老百姓可以品尝咖啡、蔗糖、香蕉、肉类等尼特色产品，而尼老百姓则可享受价廉物美的中国制成品。

志合者，不以山海为远。在两国元首的政治引领下，在双边战略伙伴关系新框架的推动下，中尼双方将为推动新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系作出贡献，携手打造团结合作、互利共赢的典范。

（作者系湖北大学区域与国别研究院院长）

(责编：王禹蘅、常红)