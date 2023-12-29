人民网 崔译戈

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，中国携手共建国家打造绿色丝绸之路，为全球气候治理贡献中国方案，助力共建国家绿色低碳转型，为世界增添更多“中国绿”。

厚植高质量发展的绿色底色

推进绿色丝绸之路建设，是中国积极应对气候变化、维护全球生态安全的重大举措，也是推进共建“一带一路”高质量发展、构建人与自然生命共同体的重要载体。

中国是全球最大的清洁能源市场和装备制造国，可再生能源产业发展迅速，风电、光伏发电等清洁能源设备生产规模居世界第一，多晶硅、硅片、电池和组件占全球产量的70%以上，为共建绿色丝绸之路提供了坚实基础。2015年3月，中国发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确提出共建绿色丝绸之路。此后，中国先后发布《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》等，提出2030年共建“一带一路”绿色发展格局基本形成的宏伟目标。

2019年，“一带一路”绿色发展国际联盟正式启动，目前已吸引来自43个国家的150余个中外合作伙伴。2021年，中国与28个国家共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，呼吁各国应根据公平、共同但有区别的责任和各自能力原则，结合各自国情采取气候行动以应对气候变化。

随着共建绿色丝绸之路的“朋友圈”不断扩大，截至2023年11月，中国已与39个共建国家签署了48份气候变化南南合作文件，同埃塞俄比亚、巴基斯坦、萨摩亚、智利、埃及等30多个共建国家开展了70余个减缓和适应气候变化项目，共同建设了若干低碳示范区。中国还通过绿色丝路使者计划等，为上百个发展中国家培训了上万名环境与气候专业人才。

积极推动能源绿色低碳转型

源自中国的绿色理念、绿色技术与清洁能源相结合，让能源短缺不再是发展的瓶颈，点亮共建国家绿色低碳发展的梦想。中国社会科学院—中国气象局气候变化经济学模拟联合实验室与社会科学文献出版社联合发布的《应对气候变化报告（2023）：积极稳妥推进碳达峰碳中和》（以下简称“气候变化绿皮书”）指出，从2014年至2020年，中国在“一带一路”建设项目中可再生能源投资占比提升了近40%。

2021年9月21日，中国在第七十六届联合国大会一般性辩论上宣布，中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。近年来，中国在“一带一路”倡议框架下帮助共建国家建设了一批清洁能源重点工程，巴西美丽山±800千伏特高压直流输电项目、巴基斯坦卡洛特水电站、哈萨克斯坦札纳塔斯风电项目、阿根廷胡胡伊省高查瑞光伏电站项目、黑山莫祖拉风电项目等重大项目落地生根，有效助力相关国家实现能源绿色转型。

在政策沟通和智力支持方面，中国与相关国家和地区先后共同成立了亚太经合组织可持续能源中心、中国—阿盟清洁能源培训中心、中国—中东欧国家能源项目对话与合作中心、中国—非盟能源伙伴关系、中国—东盟清洁能源合作中心等区域能源合作平台，促进相关国家和地区在能源领域的共同发展、共同繁荣。

气候变化绿皮书认为，在各国的努力和合作下，共建“一带一路”国家的能源结构绿色化转型已取得重大进展，且转型趋势仍在加快。截至2023年5月，“一带一路”共建国家的能源投资中，绿色能源投资已超过传统能源投资。

提升绿色发展国际合作水平

在日前举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上，中国政府表示将继续推进绿色丝绸之路建设，与国际社会携手应对生物多样性丧失、气候变化等全球性挑战，共建人与自然和谐共生的地球家园。

气候变化绿皮书指出，尽管共建“一带一路”国家的可再生能源潜力巨大，但现阶段其对传统化石能源依赖仍比较严重，能源转型压力仍然较大；由于存在资金不足、装备制造技术薄弱、专业技术人才欠缺等问题，其总体发展仍有较大上升空间。未来共建“一带一路”国家要实现绿色发展，仍需深化绿色清洁能源合作，推动能源国际合作低碳转型。

2023年10月，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上宣布了中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，并将“促进绿色发展”作为行动之一，为“一带一路”绿色发展明确了新方向。中国将继续携手共建“一带一路”国家，以高标准、惠民生、可持续为目标，让绿色切实成为共建“一带一路”的底色。

(责编：崔译戈、张悦)