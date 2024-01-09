坚持共商共建共享的全球治理观，就是全球事务要由大家一起商量，治理体系要由大家一起建设，治理成果要由大家一起分享，让各国成为世界和平与发展的参与者、贡献者、受益者

“世界各国乘坐在一条命运与共的大船上，要穿越惊涛骇浪、驶向光明未来，必须同舟共济，企图把谁扔下大海都是不可接受的。”习近平主席如是形容人类命运休戚与共的现实，强调要共同应对全球治理挑战。中方提出共商共建共享的全球治理观，深刻回答了“以什么样的理念加强全球治理”的时代命题，为构建人类命运共同体指明了实现路径。

当前，全球治理体制变革正处在历史转折点上。一方面，全球治理赤字更加严峻。能源危机、粮食危机、债务危机等不断加剧，全球气候治理紧迫性凸显，数字鸿沟日益扩大，人工智能治理缺位。另一方面，发达国家没有足够的能力和意愿提供全球公共产品，又不愿意向发展中国家让渡更多权力，造成了全球治理的供需失衡。面对不断加剧的全球治理赤字，越来越多国家认识到，世界上的事情需要各国共同商量着办，建立国际机制、遵守国际规则、追求国际正义成为多数国家的共识。

坚持共商共建共享的全球治理观，就是全球事务要由大家一起商量，治理体系要由大家一起建设，治理成果要由大家一起分享，让各国成为世界和平与发展的参与者、贡献者、受益者。各方要积极推进全球治理规则民主化，推动各国权利平等、机会平等、规则平等；要坚持对话而不对抗、拆墙而不筑墙、融合而不脱钩、包容而不排他，以公平正义为理念引领全球治理体系变革，使全球治理体系符合变化了的世界政治经济格局，顺应和平发展合作共赢的历史趋势，满足应对全球性挑战的现实需要。

坚持共商共建共享的全球治理观，顺应世界多极化、经济全球化、国际关系民主化大势。进入新世纪以来，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，国际影响力不断增强，这是近代以来国际力量对比中最具革命性的变化。特别是近年来，面对保护主义、单边主义、霸权主义带来的破坏性影响，新兴市场国家和发展中国家团结自强的意愿日益强烈，越来越成为国际格局中一支不可忽视的力量。上海合作组织发展壮大、金砖合作机制扩员、非盟加入二十国集团，全球南方国家追求独立自主、发展振兴、公道正义的呼声高涨，都表明坚持共商共建共享的全球治理观是大势所趋。

坚持共商共建共享的全球治理观，必须维护并践行真正的多边主义。多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握，这与共商共建共享的全球治理观高度契合。当前，单边主义和强权政治冲击国际秩序和全球治理体系，世界比以往更加需要多边主义。践行真正的多边主义，就要坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，反对一切形式的单边主义，反对搞针对特定国家的阵营化和排他性小圈子。任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权力，更不能在世界上我行我素，搞霸权、霸凌、霸道。

中国坚定践行共商共建共享的全球治理理念，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。忠实履行联合国安理会常任理事国职责与使命，坚定维护联合国宪章宗旨和原则；坚持共商共建共享，携手各方共建“一带一路”；发起成立亚投行等新型多边金融机构，创造性提出一系列建议促成国际货币基金组织完成份额和治理机制改革，增加发展中国家的话语权；积极参与气候变化谈判，推动达成和加快落实《巴黎协定》……中国行动充分展现践行共商共建共享的全球治理观的大国担当。

人类的前途是光明的，但光明的前途不会自动到来。构建人类命运共同体，必须以推动共商共建共享的全球治理为实现路径。中国将同国际社会携手努力，推动构建共商共建共享的全球治理格局，朝着构建人类命运共同体的方向不断迈进。

《 人民日报 》（ 2024年01月09日 03 版）

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(责编：杨光宇、胡永秋)