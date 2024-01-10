新华社巴黎1月9日电（记者唐霁）法国总统府9日宣布，总统马克龙当天任命加布里埃尔·阿塔尔为新总理，要求他负责组建新政府。马克龙已于8日接受原总理博尔内递交的辞呈。

1月9日，加布里埃尔·阿塔尔（前右）在法国巴黎总理府举行的权力交接仪式上致辞。新华社发（里特·埃斯摄）

据法国媒体报道，阿塔尔现年34岁，此前担任法国国民教育和青年部长，他将成为法兰西第五共和国最年轻的总理。

马克龙在社交媒体上发文，表示相信阿塔尔的能力和魄力，能够落实推进法国改革和重振计划。

1月9日，加布里埃尔·阿塔尔（左三）在法国巴黎总理府出席权力交接仪式。新华社发（里特·埃斯摄）

法国媒体说，自去年年初开始推行退休制度改革以来，马克龙政府的多项改革措施面临巨大阻力，社会分歧严重。特别是去年12月在议会几经挫折终于通过的极具争议的新移民法案，引发政坛“地震”。更换总理、改组内阁，成为马克龙平息反对声音、继续推进改革的不得已选择。

法国媒体分析说，阿塔尔非常年轻，但他的民意支持率较高。此外，阿塔尔也是法国左、右翼都能接受的人选。

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