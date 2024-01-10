人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

法国总统任命阿塔尔为新总理

2024年01月10日08:58 | 来源：新华网
小字号

新华社巴黎1月9日电（记者唐霁）法国总统府9日宣布，总统马克龙当天任命加布里埃尔·阿塔尔为新总理，要求他负责组建新政府。马克龙已于8日接受原总理博尔内递交的辞呈。

1月9日，加布里埃尔·阿塔尔（前右）在法国巴黎总理府举行的权力交接仪式上致辞。新华社发（里特·埃斯摄）

1月9日，加布里埃尔·阿塔尔（前右）在法国巴黎总理府举行的权力交接仪式上致辞。新华社发（里特·埃斯摄）

据法国媒体报道，阿塔尔现年34岁，此前担任法国国民教育和青年部长，他将成为法兰西第五共和国最年轻的总理。

马克龙在社交媒体上发文，表示相信阿塔尔的能力和魄力，能够落实推进法国改革和重振计划。

1月9日，加布里埃尔·阿塔尔（左三）在法国巴黎总理府出席权力交接仪式。新华社发（里特·埃斯摄）

1月9日，加布里埃尔·阿塔尔（左三）在法国巴黎总理府出席权力交接仪式。新华社发（里特·埃斯摄）

法国媒体说，自去年年初开始推行退休制度改革以来，马克龙政府的多项改革措施面临巨大阻力，社会分歧严重。特别是去年12月在议会几经挫折终于通过的极具争议的新移民法案，引发政坛“地震”。更换总理、改组内阁，成为马克龙平息反对声音、继续推进改革的不得已选择。

法国媒体分析说，阿塔尔非常年轻，但他的民意支持率较高。此外，阿塔尔也是法国左、右翼都能接受的人选。

(责编：艾雯、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部