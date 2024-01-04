人民网莫斯科1月3日电 （记者隋鑫、郑瑜涵）日前，莫斯科市旅游委员会举办中国媒体莫斯科新年行活动，并与来访的中国媒体代表举行座谈会，共话中俄两国进一步深化旅游、文化、传媒等领域交流合作的美好前景。

莫斯科市旅游委员会主席叶夫根尼·科兹洛夫表示，莫斯科一直致力于为中国游客出行提供便利，自2023年8月起，俄罗斯与中国不仅恢复团体免签机制，还在一些重要的公共场所包括交通设施中增设了中文标识。

位于莫斯科红场中央的“古姆”新年集市。人民网记者 隋鑫摄

“在莫斯科，你完全无需担心安全问题。”对于部分游客担心海外旅行的安全问题，科兹洛夫表示，得益于信息技术的广泛使用，莫斯科已成为最安全的城市之一。他强调：“我们计划邀请更多的中国媒体代表和自媒体博主前往莫斯科旅行体验，感受莫斯科的真实情况。我们希望能够增加与中国的交流沟通，增进相互了解。”

位于莫斯科红场中央的“古姆”新年集市。人民网记者 隋鑫摄

莫斯科市旅游委员会国际合作部主任布拉特·努尔姆汉诺夫表示，莫斯科旅行社为中国游客准备了丰富多样的旅游产品套餐，也可以提供定制化服务。中国游客可通过旅游门户网站“探索莫斯科”的中文版，找到有关莫斯科美食、美景等信息。

努尔姆汉诺介绍说，“莫斯科一年四季都会为游客准备丰富多彩的节目，而冬天更是别具一格。”他特别指出，莫斯科非常重视中国的传统佳节——春节。今年春节期间，莫斯科的主要景点和商场都将会装点上与“龙”相关的吉祥物。

游客在新年集市上体验制作纪念币。人民网记者 隋鑫摄

新年前夕，为了让世界各地的游客更好地感受莫斯科的新年氛围、体会俄罗斯的传统文化，莫斯科红场、克里姆林宫、莫斯科大剧院、阿尔巴特步行街、鲍曼花园等景区被精心布置、装点一新，营造出浓浓的新年氛围。除了红场上传统的“古姆”新年集市外，莫斯科还在市中心设置了数十处以欢庆新年为主题的旅游服务驿站，市民和游客不仅可以在驿站中选购新年礼品和旅游纪念品、品味俄罗斯特色茶饮，还可以体验丰富多彩的游乐项目和文化演出。

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