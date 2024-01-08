中国日报网1月7日电 英国《卫报》网站5日刊文报道称，近三十年来，全美步枪协会（NRA）执行总裁兼首席执行官韦恩·拉皮埃尔（Wayne LaPierre）一直是美国枪支权利的“代言人”，为枪支所有者及制造商辩护。该机构也以不惜代价“捍卫”美国人获得枪支的权利而闻名，使拉皮埃尔成为一位强势的美国右翼人士。

现今，拉皮埃尔因涉嫌贪腐正在接受调查，美国当地时间5日，也就是在审判预计开始的前几天，NRA宣布74岁的拉皮埃尔1月底即将卸任，自1991年以来他一直领导着该组织。美国有线电视新闻网（CNN）援引了拉皮埃尔通过NRA发布的声明，他写道：“我对我们所取得的成就感到自豪，我宣布因健康原因从NRA辞职。我成年后的大部分时间都是这个组织的正式成员，我永远不会停止支持NRA以及它捍卫第二修正案（持枪）自由的斗争。”

NRA成为推行枪支管控背后最大的阻力。（来源：中国日报 作者：蔡艨）

文章称，美国最高法院新支持持枪的多数派正在扩大第二修正案的法律范围，2022年，他们裁定美国人拥有在公共场合携带手枪自卫的宪法权利，并制定了更严格的法律标准来证明控枪法律的合理性，目前正在审议禁止家暴者（可能是美国最危险的一类人）拥有枪支是否符合宪法。美国法学教授和枪支权利专家亚当·温克勒（Adam Winkler）说：“美国成为一个‘不同’的地方，部分原因是拉皮埃尔。”

时间拉回到1991年，那时拉皮埃尔刚成为NRA首席执行官，枪支管制组织的势力正在不断壮大，但美国每天发生的枪支暴力事件却屡创新高。1993年，美国国会通过了一项具有里程碑意义的法案，开始对枪支销售进行刑事背景调查。1994年，国会通过了一项关于军用“攻击性武器”的联邦禁令。（该禁令于 2004 年到期，国会拒绝延长）。

温克勒说，拉皮埃尔起初受到一些拥枪人士的怀疑，认为他对美国的枪支或狩猎文化缺乏切身体会。但在面对更严格的枪支管制的政治要求时，拉皮埃尔开始使用咄咄逼人、制造恐惧的论调进行反击。2012年，康涅狄格州纽敦市桑迪胡克小学枪击事件造成20名儿童被枪杀，许多人预计NRA将被迫采取更温和的方式，支持某种枪支管制妥协方案。现实恰恰相反，拉皮埃尔在新闻发布会上表示：“唯一能阻止持枪坏人的就是持枪的好人”。他认为，美国不需要任何新的枪支管制法律：它需要每个公立学校都有持枪的警卫。

在桑迪胡克枪击事件发生后的十年间，美国人购买了大约1.5亿支枪支，研究人员估计，现在大约有600万美国人每天都携带一把上膛的手枪。

枪支暴力屡禁不止，恰恰是美国枪支文化酿苦果。（来源：中国日报 作者：罗杰）

多年来，控枪活动人士一直指责拉皮埃尔双手沾满鲜血。枪支暴力预防组织“美国放下枪支”（Guns Down America）在一份声明中说：“他留下了一笔恐怖的遗产。但最终将他送上法庭的是贪婪和自我交易的指控，而不是暴力。”

CNN在6日的报道中指出，纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯（Letitia James）办公室证实，他们在2019年对NRA进行了调查，此前the Trace报道称，与该组织有关联的一小群高管、承包商和供应商从该非营利组织的预算中提取了数亿美元。

美国预防枪支暴力的非营利组织“为每个城镇带来枪支安全”（Everytown for Gun Safety）主席约翰费恩布拉特（John Feinblatt）表示，NRA“多年来一直处于厄运的漩涡中，拉皮埃尔的遗产将是腐败、管理不善以及枪支暴力给每个美国社区带来的无尽破坏。”

2018年美国佛州帕克兰市玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中发生枪击案后，由美国学生群体领导的组织“为我们的生命前进”（March for Our Lives）当地时间5日在一份声明中表示，当时的NRA“是一个不可触碰、看似无所不能的政治巨无霸，然而，只需要一些‘爱管闲事的’孩子和强大的决心，就能打倒美国历史上最大、最强的游说机器之一。”

据美国国家公共电台网站（NPR）5日报道，拉皮埃尔三十多年来塑造了NRA反对几乎所有枪支管制努力的强硬且鲜明的立场，他作为游说和政治力量，在扩大NRA的权力和影响力方面发挥了主导作用，即使是在面对学校和商场发生的可怕的大规模枪击事件已经成为令美国民众痛心的日常的大背景下。他还曾批评那些在大规模枪击事件发生后支持枪支管制措施的人是“机会主义者”，他们“利用悲剧来谋取利益”。

（编译：马芮 编辑：胡晓珊 韩鹤）

来源：中国日报网

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