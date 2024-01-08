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国际观察｜巴以冲突外溢扩散  失控风险令人忧

2024年01月08日08:52 | 来源：新华网
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新华社开罗1月7日电 题：巴以冲突外溢扩散 失控风险令人忧

新华社记者

进入2024年以来，巴以冲突外溢效应持续在中东显现，地区局势急剧恶化，各方冲突不断：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）一名领导人在黎巴嫩遭无人机空袭身亡；黎巴嫩真主党与以色列在黎以边境交火不断；也门胡塞武装继续在红海水域袭击关联以色列的船只，美军出手击落从胡塞武装控制区域起飞的无人机；伊拉克、叙利亚境内一些武装组织对当地美军基地发动袭击，美方予以回击。

巴以冲突延宕不断，外溢效应愈发凸显，地区局势甚至有失控的风险，引起国际社会普遍担忧。

1月6日，黎巴嫩希亚姆遭以军空袭后冒出浓烟。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

1月6日，黎巴嫩希亚姆遭以军空袭后冒出浓烟。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

中东多地局势紧张

近一周来，中东局势持续紧张，军事行动频频展开，暗杀和爆炸事件接连发生，地区多国笼罩在战争阴云中。

哈马斯政治局副主席萨利赫·阿鲁里2日在黎巴嫩首都贝鲁特南郊遭无人机空袭身亡。以色列政府或军方没有承认或否认暗杀阿鲁里，但不愿公开姓名的美国官员称，空袭是以色列所为，以方在暗杀行动开始后才通知美国。

这起袭击事件激起黎巴嫩方面的强烈反应。以色列国防军6日说，当天早间黎巴嫩武装组织向以色列北部梅龙地区发射了约40枚火箭弹，以军予以还击。此前，黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉表示，贝鲁特的袭击事件令真主党“不能再沉默”，否则所有黎巴嫩人都可能成为袭击目标。

在红海，美军自去年年底击沉三艘袭扰商船的胡塞武装船只后再度出手，6日凌晨击落一架从胡塞武装控制区域起飞的无人机，称事发时“附近有多艘商船”。自本轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装多次袭击其认定为关联以色列的船只，以示对巴勒斯坦的支持。美国及其他12个国家3日发表联合声明，要求胡塞武装立即停止在红海水域袭击商船，否则将予以军事打击。

紧张局面同样出现在伊拉克。美方4日用无人机袭击当地民兵武装“高贵者运动”的一处设施，打死数人，包括该组织一名领导人。这引起部分民兵武装的愤怒，他们要求伊拉克政府对美军下“逐客令”，“高贵者运动”方面表示将进行报复。作为回应，伊拉克总理苏达尼的办公室5日表示，政府将组建一个委员会，准备结束美国领导的国际联盟在伊拉克的任务。

本轮巴以冲突爆发以来，美国在伊拉克、叙利亚的军事基地和人员受到上百次袭击，美军对两国一些民兵武装的设施实施了打击。

此外，伊朗东南部克尔曼市3日发生两起爆炸事件，已造成92人死亡。极端组织“伊斯兰国”4日宣称制造了爆炸事件。有分析认为，中东整体安全形势恶化，给极端势力提供了活动机会，可能使地区局势雪上加霜。

1月5日，在伊朗德黑兰，人们参加克尔曼市爆炸袭击事件遇难者的葬礼。新华社记者沙达提摄

1月5日，在伊朗德黑兰，人们参加克尔曼市爆炸袭击事件遇难者的葬礼。新华社记者沙达提摄

危险的连锁效应

分析人士指出，本轮巴以冲突久拖不决，致使地区矛盾愈演愈烈。如果连锁效应继续下去，恐引发更大规模地区冲突。

巴勒斯坦军事分析师瓦塞夫·埃雷卡特认为，阿鲁里遭暗杀事件将对未来战事发展造成影响。埃及中东战略研究与国家安全论坛研究员阿卜杜勒－穆赫迪·穆塔韦则表示，以黎边境交火如果继续下去，将使中东地区陷入混乱。

伊拉克政治分析人士纳齐姆·阿里说，中东地区是重要的能源中心和大宗商品运输枢纽，当前冲突使红海航运安全及全球产业链、供应链稳定受到威胁。“可以说，一个火花就可能再度引爆中东地区。”

美国广播公司新闻部网站的评论文章指出，阿鲁里被暗杀及伊朗爆炸事件都加剧了人们挥之不去的担忧，即巴以冲突仍有可能演变成地区战争，让几个拥有强大火力的派系卷入一场毁灭性的战斗。

此外，伊朗爆炸事件发生后，伊朗最高领袖哈梅内伊和总统莱希谴责这一事件是“恐怖犯罪行为”，誓言要让制造这起事件的凶手“受到惩罚”。由于伊朗与胡塞武装之间存在千丝万缕的联系，叙利亚和伊拉克两国亲伊朗的民兵组织近期以“支持巴勒斯坦”为由加强与以色列的军事对抗。舆论普遍认为，伊朗的下一步战略也将对地区地缘政治格局演变发挥重要作用。（参与记者：王昊、陈梦阳、董修竹、段敏夫、李军、冀泽、程帅朋、王尚、柳伟建、谢昊）

(责编：艾雯、崔译戈)

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