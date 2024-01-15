新华社加沙1月14日电 通讯丨加沙冲突百日 人道灾难持续加剧

新华社记者柳伟建

加沙地带中部城市代尔拜拉赫的一所学校内，伊曼一家人住在一间教室的角落，面积仅有几平米。离家三个月后，这位刚生完四胞胎的母亲终于能享受到“短暂的平静”。

伊曼的家原本在加沙地带北部的拜特哈嫩镇。自2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，那里一直是以色列军队轰炸的重点地区。冲突爆发约一周后，以色列军队要求加沙地带北部居民南迁，伊曼与家人被迫开始流离失所的生活。

“当时我怀着孩子与家人徒步走到附近的杰巴利耶难民营，然后搭便车抵达中部地区。”伊曼说，“我们都以为冲突不会持续太长时间，走的时候没带太多行李，没想到冲突到现在都没有结束的迹象。”

去年12月，伊曼在努赛赖特难民营的一家医院里生产。由于以军将地面行动扩大至中部地区，努赛赖特难民营的居民被要求南迁至代尔拜拉赫。伊曼只能带着刚出生的婴儿再次逃离。

“四个孩子中有一个出生后身体状况欠佳，只能留在医院观察，”伊曼告诉记者，“我一直想去医院看他，但从学校去医院的路十分危险。”

巴以爆发新一轮冲突至今已100天。在经历了11月底为期一周的临时停火后，以色列陆、海、空军扩大在加沙地带的军事行动范围，人道主义灾难持续恶化。

1月13日，加沙地带南部城市汗尤尼斯遭以色列空袭后升起浓烟。新华社发（亚西尔·库迪摄）

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门最新数据，自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列军队在加沙地带的军事行动已造成逾2.38万人死亡、6万多人受伤。以色列方面说，冲突共造成1300多名以色列人死亡，仍有130多人被扣押。

逃难到加沙地带南部城市拉法等毗邻埃及地区的人数不断增加。由于无法支付当地高昂的房租，许多人只能栖身联合国机构设在当地的临时营地。现年30岁的巴勒斯坦人海塞姆·拉迪目前与家人住在一个帐篷里。他告诉记者，冲突爆发以来他们已经至少搬家四次。

“我们真的已经无路可走，前方一切都是未知。”拉迪抱怨道，“大家一直在讨论我们接下来可能被驱逐到西奈半岛等加沙地带以外的地方，但我们不希望离开家园。”

联合国驻日内瓦办事处近日公布的数据显示，新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带已有190万人流离失所，占加沙地带总人口的85%。与此同时，饥饿和医疗资源短缺等问题也威胁着加沙地带民众的生活。

1月8日，在加沙地带南部城市拉法的一处临时诊所，菲达·库沙利医生为一名男孩检查。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处加沙地带发言人阿德南·阿布·哈斯纳日前在接受新华社记者采访时表示，加沙地带民众正面临前所未有的饥荒风险。轰炸、地面行动、围困和对人道主义物资准入的限制导致严重的粮食安全问题，饥荒风险每天都在增加。

51岁的萨姆安·拉希德表示，他的三个孩子经常在夜里饿醒。每次听见孩子们的哭喊声，他除了尽量安慰毫无办法。孩子们身体虚弱，但冲突和流离失所使他们得不到必需的药物和护理。

很多加沙民众在接受采访时表示，希望这场冲突能尽快结束，他们想回到家中重新开始生活。“就算家破得只剩下一张床垫，那也比无家可归要好。”拉希德说。

在拉法临时营地里一处用帐篷搭建的临时教室内，孩子们的朗读声吸引了记者们驻足倾听：“我来自巴勒斯坦，加沙是我的家。”（参与记者：吕迎旭、张天朗，报道员：伊马德·德里姆利、萨娜·卡迈勒、里泽克·阿卜杜勒贾瓦德）

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