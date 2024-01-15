新华社北京1月14日电 美军13日继续打击也门胡塞武装目标，胡塞武装誓言猛烈报复。美国总统约瑟夫·拜登同一天说，就胡塞武装在红海袭击船只，美方已“私信”伊朗。

胡塞武装发言人穆罕默德·阿卜杜勒-萨拉姆说，针对也门的多次袭击，包括对也门首都萨那一座军事基地的空袭，不会对胡塞武装阻止关联以色列的船只通过红海“构成重大影响”。胡塞武装另一名发言人纳斯鲁勒丁·阿米尔告诉卡塔尔半岛电视台，针对美军新的袭击，胡塞武装将做出“坚定、猛烈和有效回应”。

这张1月12日的视频截图显示，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明。新华社发

美军连续两天对胡塞武装目标进行打击，13日凌晨打击了胡塞武装一处雷达设施。胡塞武装说，美英军队首轮打击造成5名武装人员死亡、6人受伤，“所有美国、英国的利益将成为（胡塞武装）合法打击目标”。

联合国也门问题特使汉斯·格伦德贝里13日对红海局势升级深表忧虑，呼吁所有相关方在“不确定性激增”情况下保持最大限度克制，优先考虑外交选项。

拜登13日离开白宫前往戴维营之际接受媒体记者采访，提及美国已就胡塞武装在红海水域的频繁袭击与伊朗方面展开非公开沟通。“我们已私下传递消息，并确信我们做好了充分准备。”

路透社报道，美国政府一名高级官员指认伊朗向胡塞武装提供武器和情报。不过，迄今没有迹象显示伊朗有意卷入“直接冲突”。

2023年4月24日，美国总统拜登在首都华盛顿白宫出席活动。新华社发（亚伦摄）

伊朗政府12日强烈谴责美国和英国对胡塞武装发动军事打击，认为这一做法进一步破坏地区局势稳定。伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼说，美英“肆意袭击只会加剧本地区的不安全和不稳定”，是对阿拉伯国家主权和领土完整的公然侵犯，是公然违反国际法的行为。他呼吁国际社会采取措施，防止冲突扩大。

伊朗伊斯兰共和国通讯社13日援引伊朗陆军地面部队指挥官的说法报道，伊朗将在边境部署新的导弹分队和无人机部队。另据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗民众13日在位于首都德黑兰的英国驻伊朗大使馆附近示威，抗议美英军队前一天对胡塞武装发动军事打击。

卡纳尼本月早些时候说，西亚地区的不安全、不稳定和紧张局势源于美国政府对这一地区政治、军事和安全事务的干预，以及其对以色列无限制和无条件的支持。俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾近期多次强调，红海局势紧张的根源是巴以冲突外溢。（包雪琳）

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