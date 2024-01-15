新华社加沙1月14日电 综述｜巴以冲突100天 停火谈判前途未卜

新华社记者柳伟建

1月14日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列的新一轮冲突持续整整100天。冲突造成加沙地带大量死伤和严重的人道主义危机，引发外界广泛担忧。停火止战已成为国际社会的主流呼声，但化解冲突的努力前途未卜。

哈马斯媒体办公室13日发表声明说，自2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列军队在加沙地带的军事行动已造成逾2．38万人死亡、6万多人受伤以及7000多人失踪，至少6．9万处建筑被完全炸毁。加沙地带北部地区约80万巴勒斯坦人因饥饿正面临死亡的威胁，每天需要1300辆卡车输送食品才能确保不发生饥荒。受冲突影响，约130万民众逃往加沙地带最南端城市拉法，当地的医疗条件“极其脆弱”。

另据联合国相关机构发布的数据，本轮冲突已造成加沙地带190万人流离失所，占当地人口的85％。联合国儿童基金会官员日前表示，加沙地带的家庭正面临冲突、疾病和饥饿的“三重威胁”。

前所未有的人道主义灾难让停火止战成为国际社会的主流呼声，但以色列多次表示，在实现消灭哈马斯和解救所有被扣押人员等目标前，不会结束在加沙地带的军事行动。此外，美国在联合国安理会多次动用否决权，严重阻挠国际社会化解冲突的努力。

哈马斯和以色列曾在去年11月底达成第一轮人道主义停火协议，双方在此期间分别释放7批被扣押人员。去年12月1日，以军恢复对加沙地带的军事行动，并将其地面行动逐渐从北部扩大至南部和中部地区。卡塔尔和埃及等一直在斡旋，争取促成双方第二轮人道停火协议，但哈马斯政治局副主席萨利赫·阿鲁里本月2日晚在黎巴嫩首都贝鲁特遭无人机空袭身亡，导致停火谈判变得复杂。哈马斯在事发当晚便通知卡塔尔和埃及等斡旋方冻结与以色列的“一切谈判”。

布林肯日前以调停巴以冲突为名访问中东多个国家。分析人士认为，美国关心的只是防止加沙战事外溢，美国在中东的核心利益是确保以色列的安全，在巴勒斯坦问题上只会做一些表态性的营销口号，不会有实际作为。巴勒斯坦政策与战略问题研究中心主任哈尼·马斯里认为，布林肯很少提及加沙地带完全停火这一根本问题，只是反复强调防止冲突范围扩大和解救被扣押人员，因为这是美国的利益所在。

据多家以色列媒体报道，日前以方派代表团前往埃及就相关问题进行磋商。哈马斯对此回应称，在加沙地带“完全停火”前，不会与以色列交换被扣押人员。

另据报道，以色列国防部长加兰特8日接受《华尔街日报》专访时表示，以军在加沙地带北部的军事行动将从高强度作战转向低强度作战，但战斗的下一阶段“将持续更长时间”。以色列国防军总参谋长哈莱维7日视察部署在约旦河西岸的以军部队时表示：“可以确定的是，整个2024年我们都将在加沙地带战斗。”

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