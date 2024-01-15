人民网罗马1月14日电 （记者谢亚宏）萨洛尼卡消息：“温暖迎春·共庆中国年”系列活动在希腊第二大城市塞萨洛尼基（又称：萨洛尼卡）隆重拉开序幕。由希腊闽商总商会和中希友好华侨华人协会联合主办的“希腊萨洛尼卡华侨华人春节联欢晚会”在该市华人区精彩亮相。中国驻希腊使馆办公室主任郭晓宇、萨洛尼卡市副市长艾菲·塞奥多拉基、萨洛尼卡警察总局局长赫里斯托斯·布鲁巴斯、当地华侨华人和希腊民众近千人参加活动。

与会嘉宾合影。 中希时报供图

虽然当日的城市寒潮来袭，但丝毫未影响新年的欢乐气氛。空气中弥漫着过年的味道，萨洛尼卡整个华人区张灯结彩，灯笼国旗装扮一新，到处洋溢着新春的喜悦。下午两点，一阵整齐欢快的锣鼓声划破天际，雄浑的鼓点、强劲的节奏犹如万马奔腾，穿越整条街道。接着，希腊团队的传统舞狮表演闪亮登场，瞬间带动全场气氛，活灵活现，精彩绝伦。

希腊中希友好华侨华人协会会长廖贤钰宣布联欢会开幕。希腊闽商总商会会长陈千枝代表萨洛尼卡华侨华人致辞。他表示，商会侨团的发展离不开各级领导的关怀与指导，更离不开各界人士及会员们的帮助和支持。他相信在新的一年里，萨洛尼卡两个商会将日益壮大，继续服务侨胞，践行“一带一路”倡议，推动文明互鉴，促进民心相通，推动中国和希腊各方面的交流与合作。

郭晓宇代表中国驻希腊大使肖军正向萨洛尼卡侨胞表达新春的问候。他表示，今天“温暖迎春·共庆中国年”系列活动在萨洛尼卡拉开序幕，通过活动弘扬博大精深、源远流长的中华文化，促进希腊社会更深入了解新时代的中国，成为萨洛尼卡一张靓丽的文化名片。他希望在新的一年里，萨洛尼卡侨胞继续发挥融通中希的优势，凝心聚力，开拓进取，积极融入希腊当地社会，强化自身良好形象，在中希务实合作、共建“一带一路”、中希文明交流互鉴中发挥更大的作用。

艾菲·塞奥多拉基向旅萨华侨华人表达了新春祝福。她在致辞中指出，萨罗尼卡作为一个国际化城市，拥有众多来自不同国家和民族的移民在此工作学习生活，希望今后和中国侨胞在内的各国人士共同努力，打造一个更加美好、开放、包容的城市。

赫里斯托斯·布鲁巴斯表示，很高兴能与大家一起共同庆祝中国农历新年。他表示，希腊和中国都拥有着悠久历史和卓越文化的古老文明，两国人民互相尊重、彼此欣赏，相信希中两国未来在文化经济旅游等方面的合作将取得更大的进展。

接着，郭晓宇、陈千枝、廖贤钰、希腊中希友好华侨华人协会秘书长计勇和萨洛尼卡中文学校校长李锋平为参加第二届五大洲华裔青少年中国汉字棋邀请赛的中文学校师生颁奖。

仪式结束后，晚会正式开始。大合唱《童星飞舞闹新年》、舞蹈《混剪串烧》、大合唱《龙龙的新年》，一个个精彩纷呈的节目轮番上演，台下纷纷喝彩，掌声不断。现场还进行了丰富多彩抽奖环节。演出结束后绚烂的烟花绽放，让大家提前感受到了一个欢乐祥和的新年。

此次演出大多是由旅居萨洛尼卡的华侨华人自编自导自演，打造了一个华人大家庭同频共情的大联欢，用满满的正能量让当地侨胞和希腊民众感受到了浓浓的新年气氛。

据悉，“温暖迎春·共庆中国年”系列活动还将在希腊各地举办，以多种形式的精彩活动共同庆祝中国农历新年。

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