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土耳其军队在伊叙境内打死64名库尔德武装人员

2024年01月15日08:49 | 来源：新华网
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新华社安卡拉1月14日电（记者熊思浩）土耳其国防部14日发表声明说，连日来，土耳其军队对盘踞在伊拉克北部和叙利亚北部的库尔德武装组织发起大规模军事行动，共打死至少64名库尔德武装人员。

声明说，土军先后发起多次行动，在伊拉克北部打死48名库尔德工人党武装人员，在叙利亚北部打死16名叙利亚库尔德武装“人民保护部队”武装人员。

分析人士认为，不久前9名土耳其军人在伊拉克北部遇袭身亡，上述军事行动明显是土军针对库尔德武装组织采取的报复行动。本月12日，库尔德工人党武装人员企图潜入土军在伊北部迈提纳附近的一处军事基地，双方发生交火，造成土军9人死亡。

近年来，土耳其军队多次越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德武装人员。库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，被土耳其列为恐怖组织。叙利亚2011年爆发内战以来，“人民保护部队”活跃在库尔德人聚居的叙北部地区。土耳其政府认为叙利亚库尔德武装与土耳其库尔德工人党有关系。

(责编：崔越、刘洁妍)

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