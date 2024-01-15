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热点问答｜美国大选首场初选影响几何

2024年01月15日08:47 | 来源：新华网
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新华社北京1月14日电 热点问答｜美国大选首场初选影响几何

新华社记者孙丁 刘晨

美国2024年总统选举艾奥瓦州初选将于当地时间15日傍晚开始，正式拉开今年美国大选序幕。

艾奥瓦州地处美国中西部，是个农业州，人口、经济以及知名度都不算突出。美国大选为何从艾奥瓦州开打？这一首场初选共和党选情如何？结果意味着什么？

首战为何在此

1968年，美国深陷越战泥潭，本土政治和社会动荡。当年8月，民主党全国代表大会在伊利诺伊州芝加哥举行，时任美国副总统休伯特·汉弗莱成为民主党总统候选人，受到美国反战人士反对和抗议，大规模示威和暴力冲突在芝加哥爆发，凸显美国政治进程同民意之间的鸿沟。

民主党随后改革其总统候选人提名过程，重塑初选日程。艾奥瓦州初选程序多，决定“抢跑”。1972年美国总统选举中，艾奥瓦州最早举行民主党初选。4年后，共和党也选择在该州启动初选进程。艾奥瓦州作为两党首个初选州的传统由此延续下来。

共和党15日将在艾奥瓦州举行党团会议，打响2024年美国总统选举本党选战“发令枪”。党团会议是初选的一种形式，如果计票顺利，结果或在当地时间午夜前明朗。艾奥瓦州民主党人则将通过邮寄选票为本党竞选人投票，结果将于3月公布。

在2020年美国总统选举中，艾奥瓦州初选于当年2月展开，两党各自举行党团会议，民主党计票时遇到技术故障，造成结果公布长时间延误，引发争议。民主党全国委员会后来对2024年该党初选日程进行了调整，民主党首场初选将于2月3日在南卡罗来纳州举行。

共和党选情如何

初选是美国总统选举的第一阶段，民主、共和两党竞选人在此期间争夺各自党派总统候选人提名。今年的“超级星期二”在3月5日，美国十几个州和海外领地将在这一天举行初选，之后选战格局或更加清晰。

美国前总统、共和党人特朗普正寻求重返白宫。其他共和党总统竞选人包括佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯、美国前常驻联合国代表妮基·黑利、印度裔美国企业家维韦克·拉马斯瓦米和阿肯色州前州长阿萨·哈钦森。新泽西州前州长克里斯·克里斯蒂在艾奥瓦州初选开始前退选。

尽管被卷入多项诉讼并遇到参选资格争议，特朗普在民调上仍大幅领先其他共和党对手。据美国“真正透明政治”网站民调数据，截至14日，特朗普在共和党全国民调中平均支持率为61.1%，黑利11.3%排第二，德桑蒂斯10.9%排第三。在艾奥瓦州，特朗普平均支持率为52.0%，黑利和德桑蒂斯分别为18.2%、15.6%。

结果影响如何

艾奥瓦州初选向来被视为美国总统选举的重要“风向标”。

赢下艾奥瓦州初选并不意味着可以顺利走到最后。过去数十年里，也有不少竞选人输掉艾奥瓦州初选，但后来反超，在整个初选阶段结束后被提名为所属党派总统候选人，并最终在大选中获胜。但是，在艾奥瓦州初选中表现不佳，不仅将打击总统竞选人的士气，还将影响支持者和竞选资金捐赠者对竞选人的信心，进一步增加竞选难度。从历史上看，许多竞选人在艾奥瓦州初选后就宣布退选。

共和党竞选活动专家戴维·克歇尔指出，今年艾奥瓦州初选有两大看点，一是特朗普民调数据上的优势能否兑现为胜势，二是黑利和德桑蒂斯谁能以更强势头进入新罕布什尔州初选。共和党新罕布什尔州初选将于1月23日举行，特朗普在该州民调上对黑利的领先优势相对较小，他们二人谁将在新罕布什尔州胜出同样受到关注。

民主党方面，现任总统拜登正竞选连任，在党内地位稳固。美国媒体和专家普遍认为，党内挑战者取代拜登“机会渺茫”，民主党初选基本是在“走过场”。不出意外的话，拜登将再次成为民主党总统候选人。连任路上，他面临年龄、支持率低迷等障碍。

在弗吉尼亚大学美国竞选问题研究专家凯尔·康迪克看来，美国2024年总统选举“令人感到昏昏欲睡”，同时又是“爆炸性的”。前一种感觉源于竞争似乎不怎么激烈的初选，后者源于特朗普的法律诉讼、参选资格等前所未见的情况。

(责编：崔越、刘洁妍)

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