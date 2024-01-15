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粮食生产“二十连丰”
在位于四川成都崇州市的天府粮仓国家现代农业产业园里，农民正在驾驶收割机进行秋收作业。
摩洛哥籍留学生 玛丽亚姆·克蒂斯摄
“我看到农民们丰收的喜悦溢于言表。天府粮仓，名不虚传！”
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东北全面振兴谱写新篇
宝马沈阳生产基地涂装车间内，自动光学设备正在检测新产品漆面质量。
华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官 戴鹤轩摄
“基于对中国市场的坚定信心、受益于良好的营商环境，我们将以实际行动继续支持东北振兴。”
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长江经济带活力脉动
浙江美力科技有限公司汽车悬架弹簧生产车间位于绍兴市新昌县，具备高度智能化生产能力。
浙江美力科技有限公司瑞士籍弹簧专家 约瑟夫·约翰·劳克斯摄
“车间里热火朝天的景象，让我深感长江经济带未来可期。”
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粤港澳大湾区勇立潮头
随着粤港澳大湾区高质量发展持续推进，广东东莞正从一个工业城市转变为科技制造业中心，众多高层建筑和地标建筑拔地而起。
白俄罗斯籍商人 尼 克摄
“天空焕发出大海般的湛蓝，相信我们将迎来更多发展机遇，收获更多幸福感！”
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C919大飞机实现商飞
2023年5月28日，国产大型客机C919完成首次商业航班飞行，标志着该机型正式进入民用航空市场。图为东航C919在主营基地上海虹桥国际机场整装待发。
中国货运航空有限公司荷兰籍机长 阿尔伯特·杨森摄
“听同事们说，C919有着先进的气动布局和电传操纵系统，碳排放更低、燃油效率更高，还能有效降低飞行员工作负荷，‘中国制造’真是令人惊叹！期待未来我也能有机会走进C919的驾驶舱！”
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乡村全面振兴展现新气象
江西上饶市婺源县篁岭村原生态的自然风光与“晒秋”场景共同构成一幅美丽乡村画卷。
法国籍自媒体创作者 朵丽雅摄
“中国传统古村落的韵味完美保留，民俗文化和非物质文化遗产被精心保护与传承，成为美丽乡村的生动符号。”
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冰雪经济持续火热
黑龙江哈尔滨冰雪大世界占地81万平方米，25万立方米的冰和雪幻化成上百个精美景观。
国际冰雪雕艺术协会主席 尤哈尼·利尔伯格摄
“近年来，中国冰雪经济持续火热，中国人民对冰雕艺术和冰雪文化的喜爱，不断激发出冬日文旅消费新活力。”
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国产大型邮轮完成商业首航
1月7日，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”搭载3000多名宾客，完成7天6晚的商业首航。图为商业首航中停靠港口的“爱达·魔都号”邮轮。
意大利籍游客 洛科·里基基摄
“中国首艘国产大型邮轮的商业首航与众不同，我在这次航行中领略了中国文化的博大精深、多姿多彩。”
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绿水青山成色更足
福建厦门筼筜湖生态环境曾遭损害，经过接续治理已蝶变为“城市会客厅”。
华侨大学华文学院南非籍留学生 萨拉·玛丽·德梅永摄
“眼前的蓝天碧水、白鹭飞舞，让我真切感受到中国在生态保护和环境治理上所付出的努力。”
岁回律转，气象万千。今天的中国创新动力、发展活力勃发奔涌，到处都是日新月异的创造。在华工作、学习、生活或来访的外国友人用镜头记录下活力满满、热气腾腾，正奋进在强国建设、民族复兴的新征程上的中国。
（本版文字由本报记者沈文敏、宋豪新、胡婧怡、刘军国、贺林平、王丹、郭晓龙、王崟欣、陈尚文采访整理）
《 人民日报 》（ 2024年01月15日 16 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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