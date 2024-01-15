C919大飞机实现商飞

2023年5月28日，国产大型客机C919完成首次商业航班飞行，标志着该机型正式进入民用航空市场。图为东航C919在主营基地上海虹桥国际机场整装待发。

中国货运航空有限公司荷兰籍机长 阿尔伯特·杨森摄

“听同事们说，C919有着先进的气动布局和电传操纵系统，碳排放更低、燃油效率更高，还能有效降低飞行员工作负荷，‘中国制造’真是令人惊叹！期待未来我也能有机会走进C919的驾驶舱！”