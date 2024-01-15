人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外国友人镜头里的中国——

到处都是日新月异的创造

2024年01月15日06:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　粮食生产“二十连丰”
　　在位于四川成都崇州市的天府粮仓国家现代农业产业园里，农民正在驾驶收割机进行秋收作业。
　　摩洛哥籍留学生 玛丽亚姆·克蒂斯摄
　　“我看到农民们丰收的喜悦溢于言表。天府粮仓，名不虚传！”

　　东北全面振兴谱写新篇
　　宝马沈阳生产基地涂装车间内，自动光学设备正在检测新产品漆面质量。
　　华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官 戴鹤轩摄
　　“基于对中国市场的坚定信心、受益于良好的营商环境，我们将以实际行动继续支持东北振兴。”

　　长江经济带活力脉动
　　浙江美力科技有限公司汽车悬架弹簧生产车间位于绍兴市新昌县，具备高度智能化生产能力。
　　浙江美力科技有限公司瑞士籍弹簧专家 约瑟夫·约翰·劳克斯摄
　　“车间里热火朝天的景象，让我深感长江经济带未来可期。”

　　粤港澳大湾区勇立潮头
　　随着粤港澳大湾区高质量发展持续推进，广东东莞正从一个工业城市转变为科技制造业中心，众多高层建筑和地标建筑拔地而起。
　　白俄罗斯籍商人 尼 克摄
　　“天空焕发出大海般的湛蓝，相信我们将迎来更多发展机遇，收获更多幸福感！”

　　C919大飞机实现商飞
　　2023年5月28日，国产大型客机C919完成首次商业航班飞行，标志着该机型正式进入民用航空市场。图为东航C919在主营基地上海虹桥国际机场整装待发。
　　中国货运航空有限公司荷兰籍机长 阿尔伯特·杨森摄
　　“听同事们说，C919有着先进的气动布局和电传操纵系统，碳排放更低、燃油效率更高，还能有效降低飞行员工作负荷，‘中国制造’真是令人惊叹！期待未来我也能有机会走进C919的驾驶舱！”

　　乡村全面振兴展现新气象
　　江西上饶市婺源县篁岭村原生态的自然风光与“晒秋”场景共同构成一幅美丽乡村画卷。
　　法国籍自媒体创作者 朵丽雅摄
　　“中国传统古村落的韵味完美保留，民俗文化和非物质文化遗产被精心保护与传承，成为美丽乡村的生动符号。”

　　冰雪经济持续火热
　　黑龙江哈尔滨冰雪大世界占地81万平方米，25万立方米的冰和雪幻化成上百个精美景观。
　　国际冰雪雕艺术协会主席 尤哈尼·利尔伯格摄
　　“近年来，中国冰雪经济持续火热，中国人民对冰雕艺术和冰雪文化的喜爱，不断激发出冬日文旅消费新活力。”

　　国产大型邮轮完成商业首航
　　1月7日，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”搭载3000多名宾客，完成7天6晚的商业首航。图为商业首航中停靠港口的“爱达·魔都号”邮轮。
　　意大利籍游客 洛科·里基基摄
　　“中国首艘国产大型邮轮的商业首航与众不同，我在这次航行中领略了中国文化的博大精深、多姿多彩。”

　　绿水青山成色更足
　　福建厦门筼筜湖生态环境曾遭损害，经过接续治理已蝶变为“城市会客厅”。
　　华侨大学华文学院南非籍留学生 萨拉·玛丽·德梅永摄
　　“眼前的蓝天碧水、白鹭飞舞，让我真切感受到中国在生态保护和环境治理上所付出的努力。”

　　岁回律转，气象万千。今天的中国创新动力、发展活力勃发奔涌，到处都是日新月异的创造。在华工作、学习、生活或来访的外国友人用镜头记录下活力满满、热气腾腾，正奋进在强国建设、民族复兴的新征程上的中国。

　　（本版文字由本报记者沈文敏、宋豪新、胡婧怡、刘军国、贺林平、王丹、郭晓龙、王崟欣、陈尚文采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年01月15日 16 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部