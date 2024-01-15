人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅谈中方对当前加沙局势的看法

2024年01月15日03:50 | 来源：新华网
小字号

新华社开罗1月14日电（记者董修竹）当地时间1月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在开罗同埃及外长舒凯里会谈后共同会见记者。

有记者问及中方对当前加沙局势的看法，王毅说，加沙冲突持续升级，造成大规模无辜平民伤亡，导致严重人道主义灾难，负面外溢效应加速扩散。中方始终站在公平正义一边，同阿拉伯、伊斯兰国家一道致力于停火止暴，为保护平民安危尽己所能，为推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决不懈努力。

王毅强调，巴勒斯坦问题已延宕了76年。这一历史不公不能再继续下去。针对当前加沙局势，中方认为：

第一，尽快停火止战是当前压倒一切的首要任务。加沙冲突已导致两万多人丧生，形势十分严峻危急。国际社会必须紧急行动起来，将所有努力聚焦到推动停火止战、保护平民安全上来，避免更多生灵涂炭。

第二，确保人道救援是刻不容缓的道义责任。加沙地带基础设施被全面摧毁，200多万加沙民众挣扎在生存边缘。必须有效落实安理会关于加沙人道援助的决议，尽快建立人道救援机制，确保人道救援物资快速、安全、无障碍、可持续地送抵加沙民众手中。中方决定向加沙民众提供第三批人道主义紧急援助。

第三，加沙未来安排必须充分尊重巴勒斯坦人民意愿。停火止战是加沙治理的根本前提，“巴人治巴”是探讨加沙未来的基本原则，增强巴民族权力机构权威、支持巴实现内部和解是落实加沙“巴人治巴”的现实途径，国际社会应认真倾听地区国家的合理关切，加沙未来治理应是通向“两国方案”的重要一步。

第四，落实“两国方案”是实现巴勒斯坦问题公正解决的必由之路。巴勒斯坦问题的本质是纠正历史不公，必须早日还巴勒斯坦人民公道，必须根据联合国有关决议和“阿拉伯和平倡议”实现政治解决，必须坚持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。中方呼吁为此召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，制定落实“两国方案”的具体时间表和路线图，支持巴以双方尽快恢复和谈，最终实现巴以两国和平共处，实现阿拉伯和犹太两个民族和谐共存。

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部