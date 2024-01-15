新华社开罗1月14日电（记者董修竹）当地时间1月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在开罗同埃及外长舒凯里会谈后共同会见记者。

有记者问及中方对当前加沙局势的看法，王毅说，加沙冲突持续升级，造成大规模无辜平民伤亡，导致严重人道主义灾难，负面外溢效应加速扩散。中方始终站在公平正义一边，同阿拉伯、伊斯兰国家一道致力于停火止暴，为保护平民安危尽己所能，为推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决不懈努力。

王毅强调，巴勒斯坦问题已延宕了76年。这一历史不公不能再继续下去。针对当前加沙局势，中方认为：

第一，尽快停火止战是当前压倒一切的首要任务。加沙冲突已导致两万多人丧生，形势十分严峻危急。国际社会必须紧急行动起来，将所有努力聚焦到推动停火止战、保护平民安全上来，避免更多生灵涂炭。

第二，确保人道救援是刻不容缓的道义责任。加沙地带基础设施被全面摧毁，200多万加沙民众挣扎在生存边缘。必须有效落实安理会关于加沙人道援助的决议，尽快建立人道救援机制，确保人道救援物资快速、安全、无障碍、可持续地送抵加沙民众手中。中方决定向加沙民众提供第三批人道主义紧急援助。

第三，加沙未来安排必须充分尊重巴勒斯坦人民意愿。停火止战是加沙治理的根本前提，“巴人治巴”是探讨加沙未来的基本原则，增强巴民族权力机构权威、支持巴实现内部和解是落实加沙“巴人治巴”的现实途径，国际社会应认真倾听地区国家的合理关切，加沙未来治理应是通向“两国方案”的重要一步。

第四，落实“两国方案”是实现巴勒斯坦问题公正解决的必由之路。巴勒斯坦问题的本质是纠正历史不公，必须早日还巴勒斯坦人民公道，必须根据联合国有关决议和“阿拉伯和平倡议”实现政治解决，必须坚持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。中方呼吁为此召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，制定落实“两国方案”的具体时间表和路线图，支持巴以双方尽快恢复和谈，最终实现巴以两国和平共处，实现阿拉伯和犹太两个民族和谐共存。

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