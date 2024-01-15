新华社开罗1月14日电（记者董修竹）当地时间1月14日，埃及总统塞西在开罗会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅首先转达了习近平主席的亲切问候，表示两国元首建立了牢固互信和深厚友谊，是中埃关系最强有力的战略保障。在两国元首关心引领下，中埃政治互信持续巩固，务实合作硕果累累，在国际和地区问题中展现大国责任担当，双边关系发展进入快车道，达到了最好水平。中方祝贺总统先生高票胜选连任，这充分显示了埃及人民的拥护和信任，相信埃及将在实现国家发展和民族复兴的道路上取得新的更大成就。

塞西请王毅转达对习近平主席的崇高敬意和诚挚问候。他表示，祝贺中国在习近平主席领导下取得巨大发展成就，在国际事务中发挥日益重要作用。中国是伟大的国家，任何国家、任何势力都不可能阻止中国前进的脚步。我愿重申，埃及将始终坚持一个中国原则，反对干涉中国内政。

塞西表示，感谢中方对埃及经济社会发展的大力支持，埃中共建“一带一路”取得显著成果。埃及高度重视埃中全面战略伙伴关系，愿同中方建立更紧密的伙伴关系，拓展各领域合作。感谢中国企业为埃及国家建设和经济发展作出重要贡献，欢迎更多企业赴埃投资。

王毅表示，感谢埃及支持中方正当立场，中方同样坚定支持总统先生领导埃及人民走符合自身国情的发展道路，坚定支持埃方反对外来干涉，维护主权、安全、发展利益，坚定支持埃及奉行独立自主的外交政策，在国际和地区事务中发挥更重要作用。中方赞赏埃方积极响应共建“一带一路”，在埃及发展振兴进程中，中国将是长期可靠的战略伙伴。中方愿以今年两国建立全面战略伙伴关系十周年为契机，加强双方发展战略对接，推动务实合作取得更大成果，携手推进各自的现代化。

双方同意继续加强在金砖、联合国等框架下沟通协作。王毅表示，埃及是阿拉伯、非洲、伊斯兰和发展中大国，再次祝贺埃及成为金砖国家新成员，中方愿同埃方推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，共同构建人类命运共同体。

双方还就巴以局势等交换了意见，一致认为应尽快停火止暴，防止冲突进一步外溢。

同日，王毅同埃及外长舒凯里会谈并签署中埃全面战略伙伴关系第二个五年实施纲要。

访埃期间，双方发表了《中埃关于巴勒斯坦问题的联合声明》。

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