新华社开罗1月14日电（记者董修竹）当地时间1月14日，正在埃及访问的中共中央政治局委员、外交部长王毅在开罗同埃及外长舒凯里会谈后共同会见记者。

有记者问及中方对台湾地区领导人选举后两岸关系和台湾局势的看法，王毅表示，台湾地区选举是中国的地方事务。不管选举结果如何，都改变不了世界上只有一个中国、台湾是中国一部分的基本事实，都改变不了国际社会坚持一个中国原则的普遍共识。

王毅表示，80年前，就在我们今天所在的开罗，中、美、英三国发表《开罗宣言》，明确规定“把日本所窃取的中国领土台湾归还中国”。此后，1945年中美英苏联合发表的《波茨坦公告》第八条规定“《开罗宣言》条款必将实施”。日本则接受《波茨坦公告》，宣布无条件投降。这一系列具有国际法律效力的文件构成了战后国际秩序的组成部分，也奠定了台湾是中国不可分割领土的历史与法理根基。

王毅强调，台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更不是！“台独”从来不可能成事，过去不能，今后更绝无可能！台湾岛内谁想搞“台独”，就是分裂中国国土，必将受到历史和法律的严惩。国际上谁要违反一个中国原则，就是干涉中国内政、侵犯中国主权，必将遭到全体中国人民乃至国际社会的共同反对。

王毅表示，“台独”严重威胁台湾同胞的福祉，严重损害中华民族根本利益，也将严重破坏台海地区和平稳定，是一条绝路，更是一条死路。中国终将实现完全统一，台湾必将回归祖国怀抱。我们相信国际社会将继续根据一个中国原则，支持中国人民反对“台独”分裂活动、争取国家统一的正义事业。

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