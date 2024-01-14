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李书磊率中共代表团访问柬埔寨

2024年01月14日18:57 | 来源：新华网
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　　新华社柬埔寨暹粒1月14日电（记者吴长伟　廖泓清）应柬埔寨人民党邀请，中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊率中共代表团于1月13日至14日访柬，分别会见柬人民党主席洪森特别代表、副主席、国王高级顾问迪班，人民党中央常委、公务员部大臣洪玛尼等，同柬方领导人共同出席2024年“中柬人文交流年”启动仪式、第二次中柬两党理论研讨会、中柬经典著作互译出版备忘录签字仪式。

　　李书磊表示，中柬友谊源远流长、历久弥坚。在习近平总书记和柬方领导人的战略引领和大力推动下，中柬命运共同体建设进入高质量、高水平、高标准的新时代。中方愿同柬方一道，落实好中柬领导人达成的重要共识，加强治国理政经验交流，深化人文文化交流合作，夯实两国友好民意根基，携手打造构建人类命运共同体的典范。

　　柬方表示，柬中是铁杆朋友和命运共同体。感谢中方长期以来为柬埔寨经济社会发展提供无私帮助，柬人民党和新一届政府将坚定奉行对华友好政策和一个中国原则，支持习近平总书记提出的构建人类命运共同体理念和各项重大倡议。柬人民党愿同中国共产党深化治党治国经验交流互鉴，推动柬中友好世代相传。

(责编：宋心蕊、牛镛)

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