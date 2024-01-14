人民网马尼拉1月14日电 （记者樊帆）1月13日，中国驻菲律宾大使馆发言人就德国外长访菲期间涉南海错误言论答记者问。

有记者问：德国外长近日访菲，谈及中菲近期海上事件，对南海局势升级表达关切，称2016年南海仲裁裁决已否定中方对南海有关海域的声索，南海航行自由受到威胁，南海以规则为基础的国际秩序遭遇强劲政治“逆风”。请问中国驻菲使馆对此有何评论？

中国驻菲律宾大使馆发言人表示，德方有关人士无端指责中方南海政策及正当合法行动，有关言论罔顾事实，颠倒黑白，中方对此表示强烈不满，坚决反对。

发言人指出，中国在南海的主权和权益是在长期的历史实践中形成的，具有充分的历史和法理依据，符合包括《联合国宪章》在内的国际法。中菲南海分歧本质是领土主权争议，领土主权问题超出《联合国海洋法公约》的调整范围，不涉及《公约》的解释或适用。中国政府已根据《公约》相关规定将海洋划界等问题排除在任何国际司法或仲裁管辖之外。仲裁庭违反“国家同意”原则，越权管辖、枉法裁判，所作裁决是非法的、无效的，没有任何拘束力。中方不接受、不承认该裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动。

发言人强调，中菲近期海上事件的起因不在中方。中方采取必要措施维护自身领土主权和海洋权益，同时致力于同菲方通过对话协商妥善处理分歧，共同维护南海和平稳定。中菲之间的涉海问题，域外国家无权介入。

发言人表示，当前，南海局势总体稳定，南海的航行自由从来不是问题。南海和平稳定遭遇的“逆风”是域外势力插手干预，有意在地区国家之间制造嫌隙。所谓“基于规则的国际秩序”本质上是少数西方国家用来遏制打压其他国家的“家法帮规”。世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。中国倡导大小国家一律平等，携手共同应对各种挑战，通过对话协商化解分歧，推动构建人类命运共同体。

(责编：苏缨翔、常红)