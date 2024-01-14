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马耳他中国文化中心成立汉服社

2024年01月14日10:28 | 来源：人民网-国际频道
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马耳他中国文化中心的汉服展示。马耳他中国文化中心供图
马耳他中国文化中心的汉服展示。马耳他中国文化中心供图

人民网罗马1月14日电 （记者谢亚宏）瓦莱塔消息：新年伊始，为进一步推动中马文化交流，弘扬中华优秀传统文化，马耳他中国文化中心汉服社于近日正式成立。

汉服是中华传统文化的瑰宝，以其独特的设计、精美的工艺和深厚的文化内涵而备受瞩目。马耳他中国文化中心汉服社的成立，将为当地民众了解博大精深的中国文化提供一个崭新的平台。

汉服社负责人禹珵表示，虽定居马耳他近5年，但对汉服和中国文化的热爱丝毫未减。此次非常高兴将自己多年来悉心收藏的40余套精美汉服与马耳他中国文化中心资源共享，共同致力于以汉服为主题的中马文化交流活动，更多参与中华文化传播，让更多马耳他民众通过中国传统服饰之美，关注、了解和爱上中国文化。

马耳他中国文化中心主任袁媛表示，禹珵热爱和传播中华文化的赤子之心，令人深为感动和钦佩。中心将充分发挥汉服社的优势和特色，为当地民众体验中国文化提供更多精彩创意。成立20余年以来，中心致力于通过丰富多彩、高质量的文化交流活动，以文化为桥梁，以交流为纽带，不断推动文明交流互鉴，推进中马两国民心相通。中心感谢社会各界的鼎力支持，期待在新的一年里与各方携手，共同为增进两国人民友好作出新的贡献。

(责编：苏缨翔、常红)

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