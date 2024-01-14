新华社开罗1月13日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装一名官员13日说，美国和英国空军用间谍无人机对胡塞武装控制的也门西部港口城市荷台达进行了“密集侦察”。

据也门媒体和居民说，荷台达市北部当天下午传出巨大爆炸声和救护车警报声。目击者说，爆炸发生后胡塞武装在荷台达市区多处地点布置大量士兵巡逻。

胡塞武装任命的荷台达省“副省长”阿里·艾哈迈德·卡沙尔在接受媒体采访时说，美英空军的间谍无人机从13日早晨到傍晚一直在荷台达市上空进行侦察。卡沙尔否认此前一些媒体关于荷台达当天遭到空袭的报道，但对发生爆炸的原因没有做出回应。

荷台达位于红海沿岸，拥有也门最大的港口之一荷台达港。该港口自2014年被胡塞武装控制，成为人道主义援助和商业物资进入胡塞武装控制区的最主要门户。

联合国也门问题特使格伦德贝里13日发表声明，呼吁各方在红海紧张局势升级之际保持克制。格伦德贝里说，目前也门最迫切的是保护平民的人道主义权利和保持“过去一年缓慢进展的和平进程”。

美英两国12日和13日连续两天对胡塞武装的目标发动空袭。一些国家谴责美英两国侵犯也门主权的行为，认为这将进一步导致地区紧张局势升级。

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