新华社巴格达1月13日电（记者李军 段敏夫）伊拉克88名议员13日向议会提交了一份有关结束外国军队在伊存在的议案。

伊拉克议员法利赫·卡扎利当天在新闻发布会上表示，该议案由议会最大党团“协调框架联盟”的88名议员签署提交。此举是因为美军接连袭击隶属于伊拉克武装部队的民兵武装“人民动员组织”人员和设施，严重侵犯了伊拉克主权。伊拉克拥有足够的武装力量和安全部队来保卫国家和人民，外国军队没有在伊存在的必要。

近期，美军多次打击伊拉克境内武装组织。4日，位于首都巴格达东部的“人民动员组织”第12旅总部遭美军无人机袭击，造成包括一名指挥官在内的3人死亡、5人受伤。

伊拉克总理苏达尼5日表示，国际联盟已没有理由继续在伊拉克存在，伊政府正就此议题协调开展对话的具体时间，伊政府推动结束国际联盟在伊存在的立场是坚定的，“在这一承诺上不会退缩”。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊撤军，仅留少量驻军。极端组织“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟随后增兵伊拉克。2022年1月，伊拉克总理新闻办公室发表声明说，国际联盟的战斗任务已结束，伊军方已接管所有军事基地，一些从事顾问工作的外军人员仍留在伊境内继续为伊安全部队提供支持。

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