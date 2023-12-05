“中日未来创发研讨会”现场。人民网记者 袁蒙摄

人民网北京12月4日电 （记者袁蒙）由日本笹川和平财团笹川日中友好基金与国观智库共同主办的“中日未来创发研讨会”日前在北京举行，吸引了来自中日两国的大学生、高中生共计约40人参加。活动期间，两国学生们在北京市内进行了企业参观、实地考察，游览了故宫、天安门、南锣鼓巷等北京知名地标，之后集中进行了感想交流及课题研讨。

年轻人对未来生活场景的思考

来自东京大学教养学部的大四学生丰嶋骏介是本次研讨会的学生组织者之一，也是当天的研讨会主持人。据丰嶋骏介介绍，本次研讨会的主题是“年轻人的未来生活场景”，旨在引导中日两国青年总结自身经验，发掘两国城市生活中令人印象深刻的方面，结合当今的新型技术，探索未来的生活场景。

活动现场，中日学生被分为六组，畅谈在北京实地考察后的感受。各组学生将关注的话题写在便利贴上，由此展开探讨。每一张小小的便利贴，记录的是两国年轻人视角下的“文化差异”：“中国的手机支付竟然如此普及！”“日本的地铁和景区为什么没有安检？”“如果一个完全不懂中文的外国人来中国旅游，会面临哪些困难？该如何解决？”

百闻不如一见

来自冈山大学研究生院的高野和美是第二次造访中国，对比四五年前的中国之旅，她感慨“变化很大”。“中国‘无现金支付’的普及程度令人惊讶。比如那种车站附近个体经营的小店，如果是在日本大概率只能现金支付，而在中国竟然都可以扫码支付，便捷程度远超日本。而且，这些令我们日本人觉得新奇的事情，在中国学生们眼中居然早已是稀松平常。能有这样一个和中国人面对面交流的机会真的很棒。”

丰嶋骏介对此也有同感。“其实我本人是第一次来中国，与北京的学生们近距离交流后发现两国青年的观点有很多不同。之前在日本，我们也是通过新闻咨询、书刊等了解中国，对中国有不少‘先入为主’的观点。实际和中国的朋友们交流后才发现，并不尽然。”

而对于参加工作坊的中国学生来说，这也是一个重新审视自己现居城市的机会。来自北京大学中文系的大三学生龚悦表示，参加这次活动“很有收获”。“一方面，作为中国人，为了让日本学生在有限的时间里了解北京，我做了很多准备，一同完成实地考察路线后很有成就感。之后的研讨则给了我们思考与总结的时间，对比两国青年对城市生活认知的差异。”

“中日未来创发研讨会”始于2022年，旨在通过中日青年间的交流对话增进理解、思考如何构建更加稳固的两国关系。本次研讨会由笹川和平财团笹川日中友好基金与国观智库共同主办，中国外文局亚太广播中心（人民中国杂志社）、公益财团法人日本科学协会、北京大学外国语学院、北京语言由大学外国语学院协办。

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