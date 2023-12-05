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蒙古国立教育大学孔子学院举办HSK和HSKK考试

2023年12月05日15:03 | 来源：人民网-国际频道
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12月3日，HSK考试现场。蒙古国立教育大学孔子学院供图
12月3日，HSK考试现场。蒙古国立教育大学孔子学院供图

人民网乌兰巴托12月5日电 （记者霍文）12月3日，蒙古国立教育大学HSK考试中心在该校和乌兰巴托奥尔其伦（Orchlon）中学举办HSK（中文水平考试）和HSKK（中文水平口语考试）考试。这是自2002年蒙古国立教育大学HSK考试中心成立以来举办的第63次考试，考生累计近1.7万人次。

此次考试共有494人次考生参加，年龄分布在6岁至42岁之间，职业有学生、教师和公司职员等。本次考试等级涵盖HSK1-6级和HSKK初、中、高各级别。蒙古国立教育大学孔子学院本部共设17个考场，考生人数为328人。奥尔其伦中学考试级别包括HSK2级和HSK3级，共设立9个考场，考生人数为166人。

蒙古国立教育大学HSK考试中心为方便学生就近考试，应奥尔其伦中学的要求，再次在该校设立考场。蒙古国立教育大学孔子学院院长张代生表示，这体现了蒙古国立教育大学孔子学院为广大考生服务、走进本土学校的指导思想。希望与更多本土学校就汉语教学及中国文化活动等内容开展密切的合作。蒙古国立教育大学考试中心将继续提高考试组织的专业性，让考试为考生的汉语学习带来更多的信心和动力。

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(责编：王禹蘅、常红)

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