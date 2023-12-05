12月3日，神户大学北京校友会总代表徐一平致开幕词。人民网记者 赵雯博摄

人民网北京12月4日电 （记者赵雯博）由神户大学北京校友会（北京神户国际俱乐部）主办，日本驻华大使馆、神户市政府以及日本国自治体国际化协会北京事务所协办的“神户与中国”摄影大赛“KOBE 的魅力与中国的魅力”颁奖典礼于12月3日在日本驻华大使馆圆满举办。日本驻华大使垂秀夫、北京大学国际战略研究院理事汪婉、神户大学北京校友会总代表徐一平出席了当天的颁奖典礼。

徐一平在开幕式致辞中表示：“今年不仅是中日友好条约缔结45周年，还是中国天津市与日本神户市建立友城关系50周年。1973年中国天津市与日本神户市结为友好城市，成为中日之间第一对结为友城关系的城市。在这值得纪念的年份，神户大学中国校友会在北京策划实施了本次摄影大赛，旨在为进一步推动中日两国友好关系的发展，贡献我们的微薄之力。”

在颁奖典礼环节，垂秀夫发表了《摄影之妙趣》的演讲，向大家讲述了自己十多年来的拍摄经验，笑称自己也是一名摄影师。“通过镜头发现了以前忽略掉的美好。”垂秀夫分享了拍摄带给他的快乐和感悟，“拍摄能够提升怡情养性的境界，也可以让人更温柔、宽容地对待别人。”他还表示：“这些镜头里捕捉到的大自然的伟大和地方老百姓的喜怒哀乐，日本和中国没有什么不同。希望通过我在日本和中国拍摄的作品，把这些感受传达给更多的人，让更多人了解日本跟中国有很多相似之处。”在颁奖典礼之后，垂秀夫向获奖者赠送了附有他亲笔签名的《永远的邻居》摄影集。

此次摄影大赛共收来自四川省、天津市、北京市等95名作者的108部作品。参赛者年龄最小的12岁，最年长的60多岁，跨越了青少年到中青年、老年的宽广年龄范围。经过专家评议，最终共计40部作品获奖，其中中国人23人、日本人17人。王宣麟（日籍，中国人民大学留学生）的作品获得最优秀奖。其作品展示灯火辉煌的天津站夜景，并对作品描述为“通过夜景看第一批友好城市的发展”。

此次大赛的主办方神户大学北京校友会的干事大冈夕伽子女士介绍说：“中日两国人民通过照片共同展示了神户及中国的美好，也希望通过照片向更多的人介绍中国和日本的魅力。”

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