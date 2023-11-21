人民网北京11月20日电 （记者陈晓航）第二届全国西班牙语歌曲大赛决赛19日于北京交通大学天佑会堂成功举行。此次大赛由北京外国语大学和北京交通大学联合主办，来自全国40余所高校的107个参赛作品参加初赛阶段角逐，15组选手晋级决赛。

北京交通大学党委副书记、纪委书记王文文表示，西班牙语专业是北京交通大学国家级一流本科专业建设点之一，高水平的学科竞赛和丰富多彩的课余生活可以培养专业认同感，进一步激发学习热情，有助于深化同学间、师生间的情感交流。

北京外国语大学西班牙语葡萄牙语学院党总支书记孙眉指出，为坚持立德树人，扎根时代生活，让青年一代身心健康成长，专业学科建设和学生全面发展均具有重要意义，应进一步致力于专业知识与美育实践活动深度融合。

此次决赛评委会由北京塞万提斯学院院长塞维拉、首都师范大学音乐学院教授王吉乐等西班牙语及声乐领域专家组成。决赛舞台精彩纷呈，千人天佑会堂座无虚席，选手们用西文歌曲唱响热情之歌、青春之歌，展现出良好的专业技能和个人风采，获得评委和观众的一致好评。经角逐，来自北京外国语大学的李玥霖荣获全国冠军。

其间，北京交通大学飞翎舞社、DC街舞社、北京外国语大学舞蹈团、“西葡之声”合唱团的精彩歌舞表演为决赛舞台锦上添花。

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