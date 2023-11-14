地区各方唯有以战略和长远眼光看待亚太合作，维护亚太经合组织在区域合作中的主渠道地位，维护亚太合作正确方向，才能有效因应时代挑战，共同开拓发展新局面

亚太经合组织第三十次领导人非正式会议即将举行。当前，亚太地区局势总体稳定，区域合作不断取得进展，和平发展、合作共赢是主流。与此同时，世界进入新的动荡变革期，地缘政治紧张与经济格局演变叠加，冲击亚太地区发展环境和合作架构。站在新的十字路口，亚太合作能否坚守初心，坚持正确方向，坚定朝着构建亚太命运共同体目标迈进，关乎世界和平与发展，考验地区各方的智慧与担当。

（一）

21世纪是亚太世纪。

亚太经合组织的诞生和发展顺应了开放融合的历史潮流，顺应了亚太地区谋求发展的强烈愿望，顺应了各国人民携手应对挑战的共同需要。成立30多年来，亚太经合组织逐步发展为亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制，见证了亚太发展的历史成就，是造就“亚太奇迹”的重要推动力量。

亚太经合组织的成功故事，是建设开放型世界经济的精彩篇章。以茂物目标为指引，不断提升区域经济一体化水平；推动贸易投资自由化便利化和经济技术合作两个轮子一起转，努力实现优势互补和均衡发展……亚太经合组织秉持开放的区域主义，坚持多样性、非歧视原则，构筑了包容普惠的地区合作架构，不仅惠及地区，也在引领多边贸易体制演变上发挥了重要作用。

当前，国际形势变乱交织，亚太发展也并非风平浪静，扭曲国际准则、阻碍经济联系、加剧地区紧张的行为屡见不鲜。值此关键当口，地区各方唯有以战略和长远眼光看待亚太合作，维护亚太经合组织在区域合作中的主渠道地位，维护亚太合作正确方向，才能有效因应时代挑战，共同开拓发展新局面。

进一步加强亚太经合组织合作，应当坚持既定目标。亚太经合组织各成员在初步实现茂物目标基础上，已经通过2040年愿景，提出建成开放、活力、强韧、和平的亚太共同体目标，为未来一个时期亚太经济合作提供了重要指引。目标既然明确，就应起而行之。各成员应不断深化亚太经合组织框架内合作，推进亚太自由贸易区进程，落实布特拉加亚愿景。刻意稀释“亚太”概念，试图摒弃地区行之有效的合作架构另起炉灶，只会让亚太合作偏离正轨，给地区发展增添障碍。

进一步加强亚太经合组织合作，应当深化伙伴关系。亚太经合组织是一个大家庭，打造发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局，符合所有成员共同利益。互信、包容、合作、共赢的伙伴关系，是亚太大家庭的精神纽带，是确保亚太合作处在正确轨道上的重要保障。亚太各国国情千差万别，有分歧并不奇怪。关键是要坚持共谋发展这个公约数，发扬伙伴精神，协商处理分歧，探索解决共同挑战。

坚持正确方向，才能合力续写“亚太奇迹”。各成员秉持亚太经合组织的宗旨原则，不断深化亚太伙伴关系，发扬大家庭精神，同舟共济、守望相助，朝着构建亚太命运共同体目标不断迈进，才是顺应历史潮流、地区共识、人民意愿的正确选择。

（二）

亚太发展前景取决于今天的决断和行动。

亚太地区曾饱受冲突战乱之苦，成为大国争斗的竞技场、国际矛盾的聚集地。过去几十年，亚太发展步入快车道，一个重要前提是地区维持了和平稳定的大环境。正是因为摆脱了冷战阴霾，亚太地区特别是中小经济体步入奔向现代化的快车道，“亚太奇迹”才应运而生。

近年来，亚太发展面临的最大风险是个别国家蓄意在地区制造分裂、挑起对抗。冷战思维、霸权主义、单边主义、保护主义上升，对亚太和平发展的冲击正逐步显现。升级地缘博弈的举动加剧地区安全赤字，挑动分裂对抗的言行销蚀合作基础，“泛安全化”做法给正常经济合作横添梗阻。

环顾今日亚太，各方利益交融、命运与共是基本现实。任何搞“新冷战”的图谋，人民不会答应，时代不会允许。地区各方普遍认为，阵营对抗解决不了问题，以意识形态划线、搞地缘政治小圈子没有前途，亚太地区不是谁的后花园，不应该成为大国角斗场。印度尼西亚总统佐科表示，东盟不能成为任何国家的代理人，也不能卷入大国竞争。新加坡副总理兼财政部长黄循财指出，东盟成员国不想选边站队，没有人希望看到爆发“新冷战”。地区国家的这些声音，充分表明和平、发展、合作、共赢是人心所向、大势所趋。

面向未来，亚太发展要续写奇迹，必须筑牢和平发展的根基。各方共同遵循联合国宪章的宗旨和原则，树立共同、综合、合作、可持续的安全观，共同反对冷战思维和阵营对抗，搭建亚太安全架构，才能为亚太经济发展和长治久安创造条件。各国应尊重彼此主权、领土完整，不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度，重视各国合理安全关切，通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端。

亚太人民想要的是合作共赢，不是零和对抗。把握住这一点，才能看清地区发展走向和人心向背。亚太各成员和睦相处，珍惜来之不易的和平稳定局面，才能共同推动建设持久和平、共同繁荣的亚太。

（三）

亚太的开放合作不仅激荡着太平洋，也活跃了世界经济的海洋。

国际货币基金组织近日发布《亚太地区经济展望报告》预测，2023年亚太地区全年经济增长率有望达到4.6%，将对世界经济增长作出约2/3的贡献。这再次表明，亚太是全球最具增长活力和发展潜力的经济板块，是世界经济增长的重要引擎。

回顾亚太发展历程，开放合作是重要成功密码。几十年来，亚太各经济体打破市场分割，拉紧经济纽带，积极拥抱世界，为经济发展开辟了广阔空间。茂物目标实施26年，亚太区域的贸易额增长5倍，年均增速6.7%；双向投资增长12倍，年均增速超过10%。

如何确保亚太始终保持开放合作，是地区各方共同面对的重要命题。一段时间以来，以地缘私利为出发点的所谓“经济安排”，以“去风险”为名搞“脱钩断链”的行为，正给亚太经济制造割裂，阻滞甚至拆解亚太地区长期形成的产业链供应链。亚太能否继续引领经济全球化潮流，在区域经济一体化方面走在时代前列，取决于地区各方维护开放合作的决心与行动。正如新加坡总理李显龙所指出的，“未来取决于我们所做的选择”，地区各方要维护和巩固开放包容的区域架构，深化区域经济一体化。

坚持开放合作，亚太发展才能共克时艰。面对世界经济复苏乏力，地区各方唯有坚持开放融通，才能释放发展活力，激活增长动能。今年6月，《区域全面经济伙伴关系协定》对15国全面生效，进入全面实施的新阶段。《区域全面经济伙伴关系协定》对区域经济合作的提振作用不断显现，地区发展在世界经济整体承压背景下展现勃勃生机。维护产业链供应链稳定顺畅是亚太经济疫后复苏面临的突出挑战。地区各方要遵循经济规律，坚持市场原则，促进生产要素自由流动，维护货物服务生产和供应体系，打造便利、高效、安全的亚太产业链供应链，共同反对单边主义、保护主义，反对将经贸关系政治化、武器化。

坚持开放合作，亚太发展才能造福人民。亚太经合组织的初心，是造福亚太人民。过去几十年，亚太经济合作为地区发展注入强大动力，有效提升了人民福祉。亚太的和平、稳定、繁荣属于全体亚太人民，亚太的未来要靠亚太人民携手创造。各方要主动把握时代机遇，充分发挥本地区人力资源广、技术底子好、市场潜力大的特点，打造竞争新优势，为各国人民过上更好日子开辟新可能。注重在经济发展中保障民生，培育包容性发展环境，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，建设共同富裕的亚太。

坚持开放合作，亚太发展才能行稳致远。亚太各成员发展高度互补，利益深度融合，深化区域经济合作，有其深刻的历史必然性，符合地区人民利益。建设亚太自贸区是深化区域经济一体化的关键抓手，也是发展开放型亚太经济、构建亚太命运共同体的重要途径，符合各方共同利益和长远发展需要。通往亚太自由贸易区的路途不会平坦，但各方要始终朝着这个大方向、大目标迈进。各方要坚持开放的区域主义，加强宏观经济政策协调，构建更加紧密的区域产业链供应链，推进贸易和投资自由化便利化，稳步推进区域经济一体化进程，早日建成高水平的亚太自由贸易区。

大时代需要大格局，大格局需要大智慧。只要亚太各方认清世界大势，勇担时代责任，坚持成功经验，坚守合作初心，坚定朝着构建亚太命运共同体目标迈进，就一定能不断造福地区人民，为世界和平发展注入更多亚太力量。

《 人民日报 》（ 2023年11月14日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)