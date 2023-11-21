独克宗古城。人民网记者 杜明明摄

人民网迪庆11月19日电 （记者杜明明）近日，记者跟随“世界的香格里拉”主题采访活动，走进独克宗古城，探秘这座高原上的“月光之城”。

独克宗古城位于云南省迪庆藏族自治州香格里拉市，建城距今1300多年，海拔3300米，是目前中国保存最好、最大的藏民居群，是历史上的滇藏茶马古道及今天滇藏公路的必经重镇。

藏语“独克宗”意为“建立在石头上的城堡”“月光城”。独克宗古城依山势而建，路面就地势铺筑石板，自然起伏。建筑布局犹如八瓣莲花，中心是月光广场，古朴的藏式木屋环绕在四周。

在独克宗古城大龟山山顶，坐落着一座巨大的鎏金纯铜转经筒，高21米，重达60多吨。这座转经筒是为了纪念香格里拉市更名，建成于2002年的“吉祥胜利幢”，是古城的标志性建筑物之一，在这里可以看到古城全貌。

独克宗古城还是一个多民族聚居地，藏族、纳西族、彝族、傈僳族、白族、回族和汉族等多民族的人们在这里安居乐业、和谐共处，形成了独特的民族文化景观。走入位于独克宗古城核心区的金龙社区，民族团结的标语随处可见，处处营造着促进各民族交往交流交融的友好氛围。

如今，古城吸引着无数来自五湖四海的游客前来观光游览。旅拍店里，各种款式的民族服装琳琅满目。古城的民居下、小巷间，到处都闪动着游客身着民族服饰拍照打卡的身影。

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